"În toată mizeria altora, eu mi-am păstrat demnitatea". Anamaria Prodan: Nu iau lecții de la toate găinile care se cred vulturi

"Vulturul și Pasărea Phoenix sunt păsările care simt că îmi reprezintă cel mai bine personalitatea, caracterul, sufletul și însăși viața. Deci… nu validez pe oricine și nu-mi pasă ce crede nimeni. Sunt cu nasul pe sus? Daaaa, că am nas frumos. Da, chiar sunt! Lacrimile vieții mele au căzut numai de pe obrazul îndreptat către cer, la fel ca și capul, ținut foarte sus.

În toată minciuna, spoiala, răceala și mizeria altora eu mi-am păstrat demnitatea, văzând în oameni defectele lor și, într-un final, am înțeles ca sunt deasupra lor. (...) Le-am acceptat aceste defecte și am luat de la ei doar lucrurile bune , de la familie, de la prietenii noi, de la cei vechi. Am învățat lecția Vulturului! Sa rămâi independent în toate circumstanțele în care te aruncă viața. Da, eu sunt! Fata care iubește zborul independent la foarte mare înălțime, pentru că acesta îți dă ocazia să vezi realitatea și adevărul în detaliu. Să ai puterea să te ridici peste micimea unora atât de sus, să ai tabloul tot sub sinea ta, să ai puterea să vezi în detaliu totul te face puternic și cumplit de mândru.

Toată viața mea am triumfat peste nenorociri. Asta m-a făcut cu adevărat să spun că trăiesc atât de aproape de Dumnezeu și că ajutorul lui și prezența lui o simt în fiecare secundă. Deci, da, nu iau lecții de la toate găinile care se cred vulturi. Sorry, nu m-am putut abține să nu mă distrez puțin cu ceva găini uitate prin abator”, a transmis Anamaria Prodan, într-o postare pe Instagram.

"Învăţaţi să-l iertaţi pe Reghe"

Anamaria Prodan a făcut mai multe postări pe Instagram în care vorbește despre divorțul de Laurențiu Reghecampf. Pe lângă unele mesaje mai dure, aceasta are și unul în care cere îndurare pentru fostul ei soț.

"Concluzia serii. Sfatul unui manager, al unei mame, a lunui om integru, al unei femei care a făcut istorie în orice domeniu şi a lăsat o urmă adâncă pe unde a trecut. Nu atingeţi larvele că vă infectaţi, ţineţi întotdeauna capul sus în viaţă, niciodată să nu vă trăiţi viaţa în genunchi, nu vă lăsaţi şantajaţi! Aveţi limită şi bun simţ în orice faceţi, chiar la restaurante staţi întotdeauna la masă, niciodată sub masă. Acestea fiind spuse, învăţaţi să-l iertaţi pe Reghe, să nu uitaţi lucrurile minunate pe care le-a realizat în viaţa lui, rugaţi-vă pentru el, căci noi familia ne rugăm seară de seară să-i dea Dumnezeu mintea de pe urmă. Daţi cu soluţii şi cu imagini (care-s multe într-o viaţă petrecută sub masă). Să scăpăm lacul de bacterii şi de larve. Amin! Semnat familia Prodan-Reghecampf.

Chiar dacă soțul meu Laurentiu Reghecampf a făcut o mare greșeală datorită faptului ca a alunecat încet-încet în lumea oribilă a femeilor ieftine care l-au tras cumplit de jos… Faptul că tatăl copilului meu arată atât de rău la faţă, chiar ciudat pot spune… Faptul că toată ţara râde, toți bărbații povestesc, mulți se bucură …toti își dau coate şi mustăcesc.

Faptul că aștepta să vadă dacă este tatăl unui copil apărut brusc după ce a intrat în biserică şi să sărbătorești 15 ani de căsnicie, faptul că încet-încet copiii îl uită sau vor să-l uite, mânioși si rușinați fiind de faptul că a pătat obrazul familiei şi şi-a luxat picioarele de a sta azi în genunchi în faţa țării …faptul că ”bacteriile” de bălegar au reușit să-l aducă în situația jenantă în care se află astăzi şi din cel mai mândru şi mai strălucitor Soare care există pe pământ … a ajuns cea mai firavă rază.", scris Anamaria Prodan pe pagina sa de Instagram.

