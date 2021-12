Horoscop 24 decembrie: Berbec, Taur, Gemeni, Rac, Leu, Fecioară. Zodia care va găsi sub brad ceea ce își dorește. Secrete dezvăluite la masa în familie

"Lucrurile încep să se complice serios pe plan amoros"

”Pe 24 decembrie are loc al treilea careu între Saturn şi Uranus. Acesta a fost elementul cheie al anului 2021. S-a întâmplat prima dată pe 17 februarie, apoi pe 14 iunie şi iată, pe 24 are loc ultimul. Tot anul am pendulat între vechi şi nou, între tradiţional, conservator şi inovator. Vă spuneam că Uranus în Taur îşi doreşte reforme, digitalizare şi Saturn în Vărsător îşi doreşte un oarecare control. Tot anul pe asta ne-am certat, ne-am divizat, ne-am dezumanizat. Am ajuns să spunem că dacă nu eşti cu mine, eşti împotriva mea. Şi din păcate, facem asta şi cu persoane dragi. Trăim şi o epocă a fake news-ului, care va fi destul de amplificat şi în 2022, cu conjuncţia Jupiter - Neptun din data de 12 aprilie.

Pe 29 decembrie Jupiter intră în Peşti. A mai fost între 14 mai şi 28 iulie, când au apărut multe relaxări, în care am zis că am scăpat de pandemie. Jupiter va intra în Peşti şi vom avea senzaţia că începem să mai respirăm, că ne mai vindecăm. Jupiter va sta în Peşti până în mai, când va intra în Berbec şi va sta acolo cel puţin până în octombrie, după care se va întoarce în Peşti în octombrie.” arată Astrosens.

BERBEC

S-ar putea să muncești mult, astăzi. Tu vrei să fii şeful şi astăzi şi zilele următoare.

TAUR

S-ar putea să nu vrei să stai pe acasă, zilele acestea. Vei vrea să mergi în vizită, să te plimbi. Poate ai deja o călătorie planificată.

GEMENI

Statul la masă cu familia va avea şi un rol de curăţare, de detoxifiere sau de aflare a unor secrete, a unor lucruri pe care nu le ştiai. Vei afla multe lucruri, unele mai mult sau mai puţin plăcute.

RAC

Voi deja aţi făcut brăduţul, sarmalele, caltaboşul. Veţi fi foarte comunicativi, veţi vrea să staţi cu ceilalţi.

LEU

Nici nu veţi simţi că este sărbătoare, zilele acestea. Vi se pare totul plictisitor, fad, foarte comun. Vi se pare că este aşa o rutină.

FECIOARĂ

Veţi fi cei mai fericiţi de ce veţi găsi sub brad, cei mai impresionabili. Veţi râde, vă veţi bucura. Veţi fi foarte sensibili şi blânzi, zilele acestea.

Previziunile complete, în materialul video de mai jos:

