Harry se plânge despre tatăl său Charles la fel cum o făcea el despre Regină și Prințul Philip

Conform The Sun, modul în care s-a plâns Ducele de Sussex despre relația cu tatăl său nu ar fi diferit de modul în care Prințul de Wales își critica proprii părinți, pe Regina Elisabeta a II-a și Prințul Philip.

Harry are 36 de ani și l-a criticat pe tatăl său de 72 de ani în legătură cu modul în care l-a crescut, spunând că s-a mutat în California, Statele Unite ale Americii, pentru a „rupe lanțul durerii” pentru soția sa, Meghan Markle.

Prințul Harry a spus că tatăl său a „suferit” din cauza modului în care a fost crescut de Regină și Ducele de Edinburgh, apoi l-a acesta la rândul său l-a tratat „cum a fost și el tratat”. Sursele apropiate de Harry au spus că Charles a vorbit despre relația sa nefericită cu părinții într-un interviu din 1994.

În „Prințul de Wales: O biografie”, Charles a descris cum e să fii un outsider în Familia Regală a Marii Britanii. Acesta și-a descris și mama, pe Regina Elisabeta a II-a, ca fiind distantă atât emoțional, cât și fizic, iar pe tatăl său, Prințul Philip, l-a numit „dur”, favorizând-o pe sora sa mai mică, Anne.

Prietenul lui Harry, Omid Scobie, a lansat un mesaj pe Twitter în care țintuia către problemele lui Charles „nerezolvate din copilărie”. „În 1994, Prințul Charles a autorizat o biografie despre el făcută de Jonathan Dimbleby. Într-un capitol, aprobat de prinț, se vorbește despre problemele nerezolvate din copilărie cu părinți «distanți din punct de vedere emoțional»”, a scris Scobie, pe Twitter.

In 1994, Prince Charles authorised a biography on himself by journalist Jonathan Dimbleby. One chapter in it—approved by the prince—talks in great detail about his unresolved childhood issues with “emotionally distant” parents.



Interesting archive read:https://t.co/gprskPI14A