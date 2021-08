Grecia, DISTRUSĂ de furtuni de foc şi explozii. MAE, AVERTISMENT pentru români: Fenomene meteo EXTREME

Vântul intens a provocat furtuni de foc, vineri, la nord de Atena, şi a declanşat noi incendii, a relatat televiziunea elenă de stat, informează agenţia DPA, citează Agerpres.



Mai multe depozite şi fabrici situate de-a lungul autostrăzii dintre Atena şi nordul Salonic au luat foc şi s-au produs explozii.



Guvernul a transmis locuitorilor din Malakasa şi Sfendali să părăsească zonele prin alerte trimise prin mesaje text pe telefoanele mobile.



Membrii forţelor de securitate au efectuat vizite din uşă în uşă pentru a se asigura că nicio persoană nu a rămas în urmă.





Alte evacuări au fost anunţate la Oropos, localitate situată spre nord, la circa 25 de kilometri de Atena.



Incendiile active în toată Grecia, care fac ravagii de multe zile pe fondul temperaturilor neobişnuit de ridicate, s-au înteţit vineri, alimentate de vântul intens dinspre vest.



În ultimele 24 de ore s-au declanşat 86 de noi incendii forestiere în ţară, au anunţat vineri dimineaţă pe Twitter pompierii eleni.

Nori uriaşi de fum galben, vizibili chiar şi de la zeci de kilometri





Nori uriaşi de fum galben sunt vizibili chiar şi de la zeci de kilometri, iar în numeroase zone a căzut din cer cenuşă.



Cel puţin 18 persoane au fost rănite şi au fost spitalizate, majoritatea acuzând probleme respiratorii, a declarat vineri la televiziunea de stat ministrul sănătăţii, Vassilis Kikilias.



Un medic elen a avertizat asupra pericolelor asociate poluării aerului. Nu ieşiţi din casă, a spus Nina Gaga, care conduce clinica de pneumologie de la spitalul Sotiria din Atena. Ea a precizat că măştile de protecţie obişnuite utilizate în timpul pandemiei nu sunt de ajutor în acest caz, recomandând modelul P95 sau unul cu un nivel mai ridicat de protecţie.



Incendiile continuă pe insula Evia (Euboea) şi în Peloponez, multe dintre focare fiind scăpate de sub control.



Pe Evia, locuitorii satului Agia Anna din nord-est au fost transportaţi în zone sigure cu ambarcaţiunile.



Alte incendii sunt active şi în nord-vest, unde mai multe sate au fost evacuate.



"Ne confruntăm cu zeci de incendii forestiere. Trei dintre ele - în Atena, Peloponez şi Evia - sunt de o intensitate şi o amploare enorme", a declarat premierul grec Kyriakos Mitsotakis în timpul unui discurs la televiziunea de stat joi seara.



El a avertizat că vineri vor fi vânturi puternice dinspre vest, un fenomen fără precedent, deoarece ultimele zile de căldură şi secetă au transformat ţara într-un butoi cu pulbere.



Din cauza situaţiei periculoase, grecilor li se interzice accesul în păduri până cel puţin luni. De asemenea, sunt interzise activităţile în cursul cărora s-ar putea produce scântei sau flăcări.

MAE, avertisment pentru românii plecați în Grecia

Ministerul Afacerilor Externe informează cetățenii români care se află permanent ori temporar, sau care intenționează să călătorească în Republica Elenă că Serviciul de Meteorologie elen (EMY) a emis o prognoză cu privire la apariția unor fenomene meteo extreme.



Este vorba de deteriorarea rapidă a condițiilor meteo, scăderea semnificativă a temperaturii, furtuni puternice și intensificări însemnate ale vântului.



Frontul de aer rece va afecta predominant zonele de vest, nord și est ale Republicii Elene, după cum urmează: la 6 august 2021, se vor înregistra temperaturi maxime de 44-46° C și risc foarte mare de incendii; începând de vineri, 6 august 2021, temperaturile vor scădea în vestul și în nordul teritoriului elen, pe insula Creta și în arhipelagul Dodecanez (nu va fi depășită valoarea de 36° C, în timp ce în restul teritoriului, temperaturile vor scădea cu 3 până la 5° C); vor fi înregistrate intensificări semnificative ale vântului din direcțiile vest și nord-vest, care vor predomina în Marea Ionică, Marea Egee și insulele din aceste zone, cât și în partea continentală a Republicii Elene.

Cum va fi vremea în Grecia în următoarele zile





Începând cu după-amiaza zilei de 6 august 2021, odată cu trecerea frontului de aer rece, care este principala cauză a acestei schimbări a vremii, intensificarea temporară a vântului se va manifesta în principal din direcția nord - nord-vest.



În intervalul 7 - 8 august 2021, temperatura nu va depăși 35-37° C în majoritatea regiunilor, în timp ce pentru intervalul 9 - 11 august 2021 este prognozat un nou val de caniculă (temperaturi de 40-42° C în partea centrală și sudică a Greciei continentale), fiind prevăzută o scădere a temperaturilor începând cu ziua de joi, 12 august 2021.



Ministerul Afacerilor Externe informează cetățenii români aflați permanent ori temporar, sau care intenționează să călătorească în Republica Elenă că autoritățile elene avertizează, de asemenea, în legătură cu existența unei concentrații ridicate de particule fine PM2.5 în regiunea Attica, generată de fumul produs de incendiile din Evia și zonele învecinate, recomandând locuitorilor din aceste zone să evite deplasările în aer liber și să poarte măști de protecție cu un grad de filtrare ridicat.