George Simion, după ce a fost prins la volan fără permis: Nu am primit nicio înştiinţare că nu mai am voie să conduc

"Am fost implicat într-o tamponare minoră pe Centura Buzăului. Am făcut o constatare amiabilă cu respectivul, m-am dus la service, am semnat amiabilă şi am lăsat banii de reparaţie şi mi-am văzut de drum. Azi-noapte, când ni se ridica autocarul, am fost înştiinţat de polițiști că eu nu am dreptul să conduc, că nu am carnet de conducere că mi-a fost suspendat acest drept din 22 aprilie.

Eu nu ştiam despre acest lucru, am sunat acasă. Nu am primit nicio înştiinţare că nu mai am voie să conduc. O singură înştiinţare am din 26 august, scrisă de procuratura de pe lângă Judecătoria din Buzău, care este o ordonanţă de clasare. Este singurul document care mi-a parvenit şi despre care am luat cunoştinţă azi-noapte, speriat de ceea ce spun poliţiştii.

Este un act de poliție politică, pentru că nu este posibil să nu ţi se aducă la cunoştinţă că ţi se suspendă dreptul de a conduce decât în momentul în care eşti implicat într-o acţiune politică.

Nu mi-au spus motivul pentru care este suspendat permisul. Singura hârtie pe care o am, legat de acest lucru, este acea ordonanţă de clasare. Eu nici nu ştiam că sunt parte a vreunui dosar penal în acest sens, pentru că era o tamponare minoră - am intrat în spatele unei mașini, într-un carambol, pe Centura Buzăului. A apărut la momentul potrivit acest dosar penal despre care nu aveam idee. Toţi juriştii cu care am vorbit mi-au spus că va fi clasare în dosarul penal anunţat.

Le-am arătat poliţiştilor, ieri, în Piaţa Victoriei, "uitaţi că e clasare, nu sunt vinovat, nu poate fi vorba de o vinovăţie din partea mea dacă am acest document" pe care l-am şi ignorat la momentul respectiv. Acum am luat la cunoştinţă despre el", a spus George Simion la Antena 3.

Ce spun poliţiştii

Potrivit unui comunicat al Poliţiei Capitalei, în cursul nopţii, în Piaţa Victoriei, poliţiştii rutieri au depistat un bărbat în vârstă de 36 de ani care a condus un autoturism având permisul de conducere suspendat. Acesta a fost condus la sediul Brigăzii Rutiere, unde i-a fost întocmit un dosar penal pentru conducere fără permis, respectiv conducerea unui autovehicul pe drumurile publice având suspendată exercitarea dreptului de a conduce.

"Pe parcursul nopţii, mai multe persoane au tulburat liniştea şi ordinea publică, fapt pentru care organele de poliţie şi jandarmerie au aplicat trei sancţiuni contravenţionale în valoare de 14.200 lei", mai precizează comunicatul Direcţiei Generale a Poliţiei Municipiului Bucureşti (DGPMB).



De asemenea, în seara zilei de 29 septembrie, poliţiştii ce desfăşurau activităţi de menţinere a ordinii şi liniştii publice şi a fluenţei traficului rutier în Piaţa Victoriei au depistat un conducător auto care a condus şi oprit un autocar într-o zonă interzisă.



"Acesta a refuzat să se supună dispoziţiei poliţiştilor rutieri de mutare a autocarului din zona interzisă, motiv pentru care a fost sancţionat contravenţional cu 1.450 de lei, fiind dispusă şi măsura complementară de suspendare a dreptului de a conduce autovehicule pe drumurile publice pentru o perioadă de 30 de zile", arată sursa citată. Citește mai departe>>





