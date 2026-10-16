Gafa Oanei Țoiu, comentată de Val Vâlcu: Lipsea să ne spună ”însănătoșire grabnică la morți”

Oana Toiu, Ministrul Afacerilor Externe. Foto: Inquam Photos / George Călin

Ministra de Externe, Oana Țoiu, a făcut o gafă în cadrul conferinței de presă pe care susținut-o vineri, la finalul ședinței de Guvern.

Ministra Afacerilor Externe, Oana Țoiu, a făcut vineri, 16 octombrie, o gafă la conferința de presă pe care a susținut-o de la finalul ședinței de Guvern. Șefa diplomației românești le-a transmis condoleanțe familiilor "celor răniți" în incidentele din Marea Neagră.

"E un moment să reafirm condoleanțele noastre față de familiile celor răniți. Am fost în legătură în aceste zile la fiecare dintre incidente și cu oficiali din țările de naționalitate al pacienților. Au mulțumit României pentru efortul care a fost realizat atât în zona de salvare, cât și de tratament medical de care au avut parte", a spus Oana Țoiu în cadrul conferinței de presă. Jurnalistul Val Vâlcu a comentat subiectul într-o intervenție la România TV, în cadrul unei emisiuni moderate de Cristina Șincai.

"Doamna Țoiu nu a lucrat nicio zi. S-a trezit direct ministru și asta ne explică tot"

"Este explicabil cumva. Doamna Țoiu a terminat facultatea de Jurnalism și Științe ale Comunicării, la fel ca Bianca Chivu, reporterul dumneavoastră, pe care am avut-o elevă, să zic așa. Ea de atâția ani lucrează, e zi de zi pe linia întâi, face corespondență, e atentă să nu greșească să nu spună condoleanțe la răniți și însănătoșire grabnică la morți. Asta mai lipsea să ne spună doamna Țoiu. Deci, are un exercițiu sau un parcurs. Doamna Țoiu nu a lucrat nicio zi. S-a trezit direct ministru și asta ne explică tot. O zi nu a lucrat. La cartea de muncă găsești o liniuță și atât. Probabil colegii de la USR o să ne spună că a fost emoționată de eveniment, dar deja se află în funcție de mult timp. Competență și valoare, criterii de guvernare. Unde a lucrat dânsa? Unde și-a dovedit competența astfel încât să ajungă ministru doamna Țoiu?

"A produs înainte de a fi ministru o monedă de un leu?"

Doamna Buzoianu de la Mediu la fel. Sunt atâția tineri bine pregătiți cu activitate în privat. Ce au făcut? Doamna Buzoianu a lucrat doi ani ca avocat stagiar și s-a trezit ministru. Doamna Țoiu a venit din neant de la diverse cursuri. Ce au făcut miniștrii USR? Cui i-a plătit o pensie? A produs înainte de a fi ministru o monedă de un leu? E o monedă din care a luat statul jumătate să ne plătească nouă pensiile. Nu a produs nimic! A venit direct ministru! O oră nu a fost angajată undeva! Cele două doamne ministru nu au lucrat o zi și acum noi trebuie să le plătim. Ele nu au contribuit la sistemul de pensii. Nici pe vremea lui Ceaușescu nu era așa. Dimpotrivă, era obligatoriu să faci nu știu câți ani în producție, apoi în funcții de conducere și după mai vorbeau cu tine. Dacă ai ieșit în Piața Victoriei să aprinzi luminițele nu înseamnă că ești gata să ai o funcție într-un guvern", a explicat Val Vâlcu.