Gâdea spune că Andreea Moldovan a uitat să treacă în declarație că ar fi acționar la un spital privat

„Sunt mulți care nu înțeleg adevărata criză pe care o traversăm. În momentul de față, România trece printr-o criză reală, serioasă, așa cum România nu a mai avut niciodată. (...) Situația e gravă, e într-un punct așa cum nu am crezut, pentru că această pandemie, în ultimele luni, nu a fost gestionată, pentru că am avut la conducerea Ministerului Sănătății un individ care nu doar că nu este medic, ci nu știa în mod real cum se gestionează o problemă, o situație de felul acesta, iar punctul în care am ajuns e dramatic. Spitalele gem. Criza continuă. Unii au impresia că acum trebuie să regleze o chestiune de orgolii. L-au dat afară (n.r. pe Vlad Voiculescu de la Ministerul Sănătății) și e revoltă pentru asta, în loc să zică să găsim un profesionist, o echipă de profesioniști”, a spus Mihai Gâdea, joi seară, la Antena 3.

„Cine credeți că ar trebui să fie ministru al Sănătății? Temerea mea este că, după treaba asta, vor veni tot cu un fel de Vlad Voiculescu, cu doamna Moldovan știți foarte bine poziția mea. Înțeleg că e un doctor, care probabil are calitățile domniei sale. Nu știu, nu m-a tratat pe mine, motiv pentru care nu comentez medical. Problema este când un medic ajunge într-o astfel de funcție și singurul lucru pe care încearcă să-l facă este să îi țină trena lui Vlad Voiculescu, să-l încurajeze în toate prostiile pe care le face și lucruri pe care nu le face... Și aici o să ajungem la un subiect interesant cu doamna Moldovan, care a uitat, de exemplu, să spună că este acționar la un spital privat. A uitat să treacă în declarație”, a spus Mihai Gâdea.

Decizia premierului Florin Cîţu privind eliberarea Andreei Moldovan din funcţia de secretar de stat la Ministerul Sănătăţii a fost publicată, miercuri, în Monitorul Oficial.