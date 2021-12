Gâdea, despre fiica sa: Am sentimentul că nici măcar nu am înțeles, cu adevărat, ce s-a întâmplat

Mihai Gâdea a povestit că a trăit unul dintre cele mai importante momente din viața lui în anul 2021. Fiica lui, Karina, a fost admisă la o universitate de top din străinătate. Despre acest subiect, jurnalistul a vorbit la Antena 3, în emisiunea Sinteza Zilei.

„Anul acesta mi s-au întâmplat câteva lucruri bune. Karina, fiica mea, a terminat liceul, a intrat la o universitate extrem de prestigioasă, foarte tare. A fost o experiență care m-a marcat. Îți dai seama cum este când îți termină copilul liceul, pleacă la studii în afară, și nu pleacă oriunde... Este genul acela de moment peste care nu ai cum să treci așa ușor. Încă stau și acum și, trăgând linie cu privire la acest subiect, am sentimentul că nici măcar nu am înțeles, cu adevărat, ce s-a întâmplat”, a povestit Mihai Gâdea.

Mircea Badea a spus ce l-a marcat în 2021.

Mihai Gâdea l-a întrebat pe Mircea Badea ce l-a marcat anul acesta. Realizatorul emisiunii „În gura presei” a spus că „l-au marcat multe lucruri în 2021” și că se bucură, ca de fiecare dată, că s-a încheiat încă un an.

„În principiu, eu, când se încheie un an, mă bucur. Niciodată nu zic: „bă, ce an minunat a fost, păcat că s-a încheiat!” Eu spun sincer că sunt surprins că mai sunt în viață. Sunt absolut șocat de această treabă. Atât de multe tâmpenii am făcut în această viață și atât de multe prostii continui să fac încât cred că o delegație de îngeri păzitori au făcut multă febră musculară, dând din aripi lângă mine, pe sistemul „hai să-l mai salvăm pe prost și anul ăsta”. Sunt mirat până la surprindere de această întâmplare”, a zis Mircea Badea la Antena 3.

