Nimeni n-a avut replică după decizia lui Mircea Badea, în direct, la Antena 3: Nu-mi vine să cred ce am făcut / video

În iunie, după vestea morții lui Florin Condurățeanu, încă din primele secunde ale emisiunii sale, Mircea Badea spunea că este „complicat de făcut emisiunea, atât în contextul strict televizionistic, cât și în ecuația mea personală”. Realizatorul TV a preferat să le citească telespectatorilor „cum moare Pătru cel Scurt din romanul „Nişte ţărani" de Dinu Săraru. Alegerea nu a fost făcută întâmplător, iar Mircea Badea a precizat că „voi muri și eu puțin în această seară”. Se întâmpla pe 29 iunie 2021. Romanul „Niște țărani” a fost scris de Dinu Săraru în 1974 și este dedicat lui Adrian Păunescu. Florin Condurățeanu l-a divinizat pe Adrian Păunescu.

Despre acea emisiune specială, Mircea Badea a vorbit, joi seară, la Antena 3. A spus că nici acum nu îi vine să creadă ce a făcut în seara de 29 iunie 2021, în direct, la Antena 3. De asemenea, a zis care a fost reacția celor cu care s-a întâlnit a doua zi după ediția respectivă a emisiunii „În gura presei”.

„Mi se pare tare ce am pățit anul acesta. Nici nu îmi vine să cred ce am făcut. Într-o seară specială, când am pierdut un prieten extraordinar, pe Țuțu Condurățeanu, am făcut ceva ce, acum când stau să mă gândesc, nu îmi vine să cred. Am citit pe post, la Antena 3, în România, la ora 00.00, finalul romanului Niște țărani, al lui Dinu Săraru, mai exact, moartea lui Pătru.

Îți dai seama că nu m-am gândit la audiențe sau ceva. Pur și simplu așa am vrut să fac. A doua zi, m-am uitat la audiențe și a fost multă lume care s-a uitat. Foarte interesant este că nimeni nu mi-a zis niciun cuvânt a doua zi. Cu o seară în urmă făcusem totuși ceva complet atipic pentru orice televiziune de pe pământ. N-a zis nimeni niciun cuvânt despre emisiune. Acest lucru mi s-a părut fabulos. Ca și când nu s-ar fi întâmplat. Și știi de ce nu a zis nimeni nimic? Poate pentru că nu mai era nimic de spus. Mi s-a părut foarte tare”, a spus Mircea Badea, joi seară, la Antena 3, în emisiunea „Sinteza Zilei”, ultima ediție din 2021.

Pe 28 iunie 2021, jurnalistul Florin Condurăţeanu a murit, în urma unui stop cardio-respirator, la vârsta de 71 de ani. Ziaristul a lucrat atât în presa scrisă, cât şi în televiziune, având peste 40 de ani de carieră jurnalistică. A fost unul dintre cei mai apreciați ziariști din România nu doar datorită profesionalismului său, ci și prin prisma implicării sale în foarte multe activități sociale. Nu era om pe care să nu-l ajute. Florin Condurățeanu a salvat un număr impresionant de oameni. Mai multe despre Florin Condurățeanu citiți aici.

