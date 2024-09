Mircea Badea: Am suportat niște mizerii teribile. Și gata: Se termină viața. Vă fac o mărturisire

VEZI ȘI: Traian Băsescu și-a ieșit din minți la adresa lui Bogdan Chirieac. A trecut la jigniri grosolane. Analistul politic are o singură replică

Mircea Badea a explicat de ce nu se bucură că președintele Klaus Iohannis a pierdut definitiv o casă din Sibiu, în urma unei decizii a Curții Supreme. În paralel, șeful statului pierde și un spațiu comercial de pe urma căruia a încasat 260.000 de euro.

De două decenii, Mircea Badea este în război. Niciun război nu durează 20 de ani și totuși realizatorul TV a continuat să lupte cu abuzurile de orice fel. Cu toate acestea, spune el, nu i-a folosit la nimic, deși a avut mereu dreptate când, de exemplu, vorbea despre Traian Băsescu și Klaus Iohannis. Mircea Badea a continuat să vorbească despre adevăr, chiar și atunci când lupta părea epuizantă și degeaba.

„Din 2014 am vorbit despre această speță cu Klaus Iohannis. Cohorte de tâmpiți mă înjurau. A venit acum hotărârea Înaltei Curți de Casație și Justiție. Am avut dreptate în tot ce am zis despre Traian Băsescu și despre Klaus Iohannis. Nu mi-a folosit la absolut nimic. Au trecut 20 de ani în care am avut dreptate și am suportat cohorte de mizerii. Sunt 20 de ani în care am avut dreptate milimetric în legătură cu aceștia doi. Pe vremuri, dacă ziceai ceva despre Băsescu... erai cu penalii, cu corupții... Acum toți cei care spuneau că ești cu penalii, dacă îl înjurai pe Băsescu... acum ei îl înjură frenetic pe Băsescu. La fel și cu Iohannis. Tot aparatul de propagandă care îl dezmierda... acum îl înjură”, a zis Mircea Badea.

„În principiu... ar trebui să mă bucur cumva, să am o reacție umană, firească de satisfacție. Dar nu am. Vă spun și de ce. Au fost 20 de ani din viața mea în care ar fi trebuit să rup norii, dar m-am ocupat cu lucruri în care am crezut, în legătură cu lucruri despre care am avut dreptate 100%. Am suportat niște mizerii teribile doar pentru că am avut dreptate. Și gata: Se termină viața. Mă înțelegeți? Pe partea umană așa, vă fac o mărturisire”, a zis Mircea Badea la Antena 3 CNN, în emisiunea „În gura presei”.

Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie a respins definitiv recursul declarat de Rodica Baştea, cea de la care familia Iohannis a cumpărat o parte dintr-un imobil din Sibiu, dosarul vizând dreptul de proprietate al casei.



Cauza a fost strămutată în luna aprilie 2017 de la Tribunalul Sibiu, printr-o hotărâre a Curţii de Apel Alba Iulia, la solicitarea formulată într-un dosar de succesiune de către Rodica Baştea, soţia lui Ioan Baştea, de la care familia Iohannis a cumpărat o parte din locuinţa din Sibiu, şi care a deschis în anul 2016 o acţiune contra statului român.



„Este vorba despre o acţiune civilă în care se urmăreşte recunoaşterea calităţii de succesor a reclamantei asupra unei cote din două imobile situate în Sibiu, pentru unul dintre ele statul român având certificat de moştenitor, aşa cum rezultă din actele existente în acest moment la dosar. Este vorba de dezbaterea a patru succesiuni subsecvente", au precizau, în anul 2016, surse judiciare.



Practic, Rodica Baştea solicita să se constate că familia sa are drept de succesiune asupra unor părţi din casele deţinute de soţii Maria şi Eliseu Ghenea în Sibiu, pe străzile Bălcescu şi Magheru.



Procesul a debutat în toamna anului 2016 la Tribunalul Sibiu, iar Rodica Baştea a formulat cerere de strămutare la o altă instanţă.



Casa din centrul Sibiului, unde Klaus şi Carmen Iohannis au cumpărat o parte, la parter, a făcut parte din averea soţilor Maria şi Eliseu Ghenea. După decesul acestora, în anii 70, imobilul a trecut în proprietatea unei surori a lui Eliseu Ghenea, care însă a decedat fără a avea copii.



Ulterior, această casă din Sibiu a trecut în proprietatea statului român, iar în anul 1997 imobilul a fost cumpărat de chiriaşi. În anul 1999, contractele prin care chiriaşii au cumpărat casa au fost anulate în instanţă, la cererea fiului lui Nicolae Baştea, acesta din urmă fiind nepot al soţilor Ghenea.



Foştii chiriaşi au deschis însă procese în instanţe, contestând calitatea de urmaş de drept al lui Nicolae Baştea. CA Alba Iulia a respins, ca nefondat, recursul declarat de Rodica Baştea în procesul deschis de locatarii a două apartamente din imobilul ce s-a aflat în proprietatea familiilor Iohannis şi Baştea. Prin această decizie, care este irevocabilă, practic locatarii celor două apartamente şi-au redobândit şi consolidat dreptul de proprietate asupra imobilelor în cauză.



După mai multe cicluri procesuale, în mai 2014, Tribunalul Braşov, printre alte măsuri dispuse în acest dosar, a anulat contractul de vânzare-cumpărare în cazul imobilului din Sibiu „încheiat între pârâţii Baştea Ioan - decedat, moştenitor fiind Baştea Rodica, în calitate de vânzător, şi Iohannis Carmen Georgeta şi Iohannis Klaus Werner, în calitate de cumpărători", potrivit informaţiilor postate pe portalul instanţei.



Familia preşedintelui a pierdut definitiv procesul la CA Braşov, unde a fost respins recursul declarat de soţii Iohannis şi menţinută decizia Tribunalului, prin care a fost anulat contractul de vânzare-cumpărare. Contestaţia în anulare formulată de familia Iohannis împotriva deciziei prin care cei doi soţi au pierdut imobilul aflat în centrul Sibiului s-a judecat la CA Piteşti, unde s-a solicitat de către aceştia strămutarea procesului. În februarie 2017, CA Piteşti a respins contestaţia în anulare formulată de familia preşedintelui Iohannis.

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News