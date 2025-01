A demisionat din presă pentru a-și urma visul. Povestea Loredanei Salomia (Catadinaa): Nu mai alerg după criminali, politicieni corupți și interlopi. Acum sunt fericită

Catadinaa, așa cum este cunoscută în mediul online, a devenit streamer full time. După ce a fost jurnalistă de televiziune timp de 8 ani, Loredana Salomia, pe numele ei adevărat, a decis să-și câștige existența din jocuri. Haideți să-i aflăm povestea dintr-un interviu acordat pentru DC News.

Ai renunțat la o carieră de succes în televiziune pentru a-ți urma visul. Un vis neobișnuit, acela de a fi gamer influencer. Ce presupune această activitate și ce te-a determinat să iei această decizie?

Mulțumesc mult pentru cuvinte! E foarte fain și presupune multă stare de bine. Mă joc live, câteva ore pe zi, cu oameni super mișto, CS2. Râdem, povestim chestii, dăm un rush palat, e relaxant. Muzică veche. E ceva total nou pentru mine, dar cred că e drumul cel mai potrivit. Decizia am luat-o după doi ani de calculat și pus în balanță. Am avut și o situație medicală care m-a forțat să regândesc tot ce îmi doresc, să fiu mai atentă la mine și să am grijă să fiu bine. Bineînțeles, au existat și nemulțumiri din punct de vedere profesional, iar după ce am pus tot pe foaie, am tras linie și rezultatul a fost demisia.

Cum au reacționat cei din jur?



A fost un șoc pentru toată lumea, fără doar și poate. Deși oamenii dragi mie știau că oscilez între online și TV, nu credeau că o să iau decizia asta, într-un final. Pentru mama a fost cel mai mare șoc. Nu reușea să înțeleagă prea bine ce o să fac și cum o să trăiesc din asta, dar, cu timpul, a învățat și ea online-ul și mă susține exact cum a făcut-o toată viața, cu tot sufletul.

Cum ți-ai descoperit pasiunea pentru acest domeniu?



Eu am jucat mult CS 1.6 în liceu, iar acum doi ani a trebuit să stau acasă o perioadă mai lungă, din motive medicale. Ca să uit de ce se întâmpla atunci, iubitul meu mi-a zis că m-ar ajuta dacă m-aș juca și tot el mi-a dat și ideea să fac live cu gaming. De atunci, nu mai pot fără stream și fără CS2. Și da, chiar a ajutat enorm în perioada aia.

Cum s-a schimbat viața ta de când ai devenit gamer influencer?



S-a schimbat total. Mentalitatea mea, psihicul meu, corpul meu – toate sunt acum pe un făgaș bun. Nu mai stau în ploaie, nu mai stau în frig, nu mai stau în caniculă, nu mai stau la audieri cu orele, nu mă mai trezesc cu telefonul plin de mesaje, pe grabă, fără să îmi fac tabieturile, să ajung rapid la percheziții și audieri. Nu mai alerg după criminali, politicieni corupți și interlopi. Nu mai aflu în fiecare zi toate tragediile și toate dramele oamenilor. Nici măcar nu mă mai uit la TV, sinceră să fiu.

Acum viața mea înseamnă râsete, discuții frumoase, joacă, optimism, libertate, dar, cel mai important, mi-am dovedit încă o dată că am puterea de a face orice îmi doresc, atâta timp cât există pasiune și responsabilitate.

Care e treaba cu perucile? Cum ți-a venit ideea de a te juca astfel cu schimbarea de look?



Încă de când am decis să fac live de gaming, am știut că sunt atâtea femei care joacă deja și o fac bine, așa că a trebuit să găsesc „semnătura mea”, să-i zic așa. Ceva care să le rămână oamenilor în cap – ce altceva, dacă nu o fată care, în fiecare zi, are alt păr? Plus că am vrut să îmi las părul să respire, avea nevoie de refacere, atât după anii de TV în care a fost coafat zilnic, cât și după situația medicală.

Îți e dor de presiunea live-ului?



Nuuu, deloc! Nu îmi este dor de nimic ce ține de jurnalism și sunt și eu șocată de asta. Credeam că o să îmi lipsească foarte mult, având în vedere cât mi-am dorit și cât am muncit pentru asta, dar pare că al meu creier a înțeles în totalitate că nu era un loc în care să continui. Era prea multă toxicitate și nedreptate, așa că… înțeleg și de ce nu îmi lipsește nici măcar un pic

Și televiziunea a fost un vis atins. Ai muncit foarte mult pentru a te număra printre cei mai apreciați reporteri ai momentului. În viitor, ai de gând să mai revii în televiziune?



Îți mulțumesc enorm pentru cuvinte! În știri, nu m-aș mai întoarce niciodată. Nu aș mai putea lucra cu tragedii și drame. Am descoperit o altă versiune a mea și o iubesc enorm! În televiziune m-aș întoarce doar dacă ar fi vorba despre un proiect pe perioadă determinată, divertisment, atât.

