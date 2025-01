Ce s-a întâmplat în pauza de publicitate de la Realitatea Plus înainte ca Raisa să fie dată afară de Anca Alexandrescu

„Ma stiti un om asumat, da? Mor de ras cu cei care mi scriu ca sunt omul sistemului! Va astept peste cateva luni sa va cereti scuze! In rest, sunt foarte mandra de emisiunea de aseara!”, a scris jurnalista după episodul de luni seară.

Apoi, Anca Alexandrescu a zis că Raisa o acuză că, în pauza de publicitate, îi spunea ce să nu spună pe post. Nimic mai fals.

„Gelu Visan, dupa emisiune, pe grupul ei, a postat minciuni cum ca in pauze ii spuneam eu ce sa nu spuna! Ati fost martor in platou! Gelu Visan, va rog sa spuneti public daca ce afirma in aceste mesaje este real sau nu”, a zis Anca Alexandrescu către Gelu Vișan, acesta din urmă aflându-se și el în platou, luni seară, la Realitatea Plus.

Iată acuzația Raisei:

Această persoană, care postează sub pseudonimul „Raisa” sau „Raisa Ekaterina Ivatenko” pe TikTok, susținea că deține informații din culisele serviciilor secrete. Este o mare susținătoare a lui Călin Georgescu.

Ministerul Apărării Naționale (MApN) a confirmat, printr-un comunicat oficial, că mai multe persoane care se prezintă ca rezerviști militari pe internet, inclusiv „raisa 8283”, nu au nicio legătură cu structurile militare. Nu există înregistrări care să ateste că aceasta a fost locotenent-colonel sau că ar fi avut acces la informații secrete de stat​:

„În urma unor solicitări de clarificare transmise de unele instituții media, precizăm că persoana în cauză nu figurează în evidențele Ministerului Apărării Naționale ca militar în rezervă și nu a fost încadrată niciodată în instituția noastră, cu atât mai puțin în structuri de informații militare.”

