Anca Alexandrescu, după scandalul cu Raisa, susținătoarea lui Călin Georgescu: Gata! S-a terminat cu acest fenomen de pe TikTok. Nu pot să fiu parte dintr-un asemenea joc

Jurnalista a făcut câteva declarații după ce a dat-o afară din emisiune pe „Raisa Ekaterina Ivatenko”, pe numele său real Fica Marcela-Simona.

„Sper ca toți detractorii mei, care și-au făcut griji despre cum voi fi eu compromisă în această seară, și cum fac eu jocul sistemului și cum o promovez eu pe doamna Simona Fica cunoscută drept Raisa pe TikTok ca să-i fac rău lui Călin Georgescu... acum își taie venele. Am făcut în mod intenționat promo, n-am avut nicio intenție ascunsă vizavi de această doamnă, i-am oferit platforma Realitatea Plus unui fenomen care s-a creat începând de săptămâna trecută - sute de mii de vizualizări, milioane chiar, oameni care mi-au scris: „Ai văzut ce dezvăluiri face?!”

Era de datoria mea să o invit la emisiune în primul rând pentru a vedea dacă este adevărat că este cine susține că este, dacă într-adevăr are documente care susțin afirmațiile domniei sale. Ne-am despărțit prietene, am dat mâna. Posibil să mă atace după această emisiune. Nu am vrut, sub nicio formă, să o denigrez. I-am dat o șansă. Era de datoria mea să o fac pentru că am foarte mulți urmăritori care vorbeau despre doamna Raisa.

Domnia sa nu a produs nicio probă. Ba mai mult: Nici nu poate dovedi că postările despre mine nu sunt reale. M-am uitat pe așa-zisele documente pe care pe care le-a adus. Am rugat-o să vină cu documente care probează ceea ce susține dânsa pe TikTok.

Am muncit peste cinci ani la această emisiune non-stop. Nu pot să fiu parte dintr-un asemenea joc. S-a terminat fenomenul Raisa în această seară. Cred ca înțelegeți acest lucru după „dezvăluirile” și după „documentele" pe care eu le-am văzut și care nu sunt documente. Erau niște povești dintr-un dosar despre niște cetățeni de naționalitate turca. Nu apărea numele lui Coldea, nimic", a spus Anca Alexandrescu la Realitatea Plus.

Această persoană, care postează sub pseudonimul „Raisa” sau „Raisa Ekaterina Ivatenko” pe TikTok, susținea că deține informații din culisele serviciilor secrete, schimbând mesaje îngrozitoare cu amenințări obscene și oferind sprijin pentru personalități precum Călin Georgescu.

Într-un stil enigmatic și provocator, Raisa susține că a fost agent în cadrul Serviciului Secret al Armatei (DGIA) și că deține gradul de locotenent-colonel în rezervă. Informația este falsă. Verificările oficiale efectuate de Ministerul Apărării Naționale arată că Fica Marcela-Simona, cunoscută online drept „raisa 8283”, nu figurează în evidențele instituției și nu a fost niciodată încadrată în structurile militare sau de informații ale statului român.

Pe TikTok, Raisa Ekaterina Ivatenko își exprimă sprijinul pentru Călin Georgescu, politicianul care a câștigat primul tur al alegerilor prezidențiale din 2024. Prin intermediul videoclipurilor sale, ea lansează teorii conspiraționiste care captează atenția internauților și contribuie la menținerea numelui lui Călin Georgescu în centrul atenției publice.

„Persoana în cauză nu figurează în evidențele MApN”

Ministerul Apărării Naționale (MApN) a confirmat, printr-un comunicat oficial, că mai multe persoane care se prezintă ca rezerviști militari pe internet, inclusiv „raisa 8283”, nu au nicio legătură cu structurile militare. Nu există înregistrări care să ateste că aceasta a fost locotenent-colonel sau că ar fi avut acces la informații secrete de stat​:

„În urma unor solicitări de clarificare transmise de unele instituții media, precizăm că persoana în cauză nu figurează în evidențele Ministerului Apărării Naționale ca militar în rezervă și nu a fost încadrată niciodată în instituția noastră, cu atât mai puțin în structuri de informații militare.”

