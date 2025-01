Fostul ofițer SRI, Daniel Florea, aflat la Realitatea Plus când Anca Alexandrescu a dat-o afară pe Raisa, primul mesaj după scandal

După emisiune, Daniel Florea a transmis un mesaj.

„Știu că emisiunea de aseară v-a cam agitat, v-a cam înfierbântat etc. Unii sunteți pro Anca, alții pro Raisa, unii neutri, alții se bucură pentru supăraraea și enervarea altora de parcă ar fi copii mici. Fiecare e liber să aleagă ce și cum.

În fine... Ce vreau să subliniez este următorul fapt: cine mai scrie la mine în pagină mizerii despre Anca Alexandrescu sau că a fost lipsită de profesionalism, să se șteargă singur din categoria prieteni. Pe lângă faptul că și eu aș fi procedat exact ca Anca aseară, cel puțin în ceea ce privește trecutul de militar în structurile DGIA.

Pentru că până acum Anca v-a obișnuit ca să cheme invitați care să vină cu probe, majoritatea de pe aici ați fost mulțumiți când vă demasca impostorii din orice zonă (politicieni, vip-uri etc.). Atunci Anca era bună, era de laudat, era amazoana multora. Aseară, pentru că a pus întrebări legitime, gata! Au început unii să mă bombardeze pe mine că am făcut nu știu ce jocuri, că am linșat-o pe Simona Fica etc.

Până aici! Eu sunt asumat și când înjur, și când mă revolt, și când particip la mitinguri, și când organizez astfel de evenimente etc. și nu am emoții în a-mi asuma tot ce fac. Pe langă asta, ca să fiu deosebit de clar, eu nu merg la emisiunile postului ca producător, realizator sau moderator. Sunt doar un simplu invitat, onorat de invitații și nu îmi permit să spun că unul dintre invitați este într-un fel sau altul.

Așa m-au învățat părinții și bunicii și nu cred că m-ați auzit vorbind despre ceilalți colegi de platou, indiferent cât de pe lângă cu subiectele discutate ar fi. Pentru viitor aș prefera să nu mă mai stresați nici cu mesaje în privat prin care să mă certați sau să vă ajut pentru a avea acces la jurnaliștii postului. Deja unii care au fost ajutați de mine trimițându-le întrebările, poveștile de viață sau necazurile către diferite trusturi de presă au sărit calul, ceea ce îmi aduce aminte de zicala cu „facerea de bine....”, sens în care promit că voi bloca pe oricare face taman pe dos față de ce pretenții am de la prietenii lumii virtuale /reale. Și eu vă dau binețe, scriu de bun simț sau câte o părere la postările voastre, dar fără să vă aduc jigniri vouă și prietenilor voștri”, a fost mesajul transmis de Daniel Florea.

