Anca Alexandrescu - Victor Ciutacu, replici. Totul a pornit de la Makaveli

Anca Alexandrescu i-a dat o replică lui Victor Ciutacu după ce jurnalistul a zis că ar fi un gest de eleganță ca Realitatea Plus să-și ceară scuze pentru declarațiile lui Makaveli.

Makaveli, influencerul care l-a susținut pe Georgescu, a avut un limbaj suburban la adresa soției lui Mihai Gâdea. Declarațiile sale au fost preluate de Realitatea Plus pentru că intervenția lui Makaveli a fost în direct.

Bărbatul a făcut declarații în fața jurnaliștilor la ieșirea din sediul poliției și și-a pregătit atacul suburban: „E cineva de la Antena 3 aici?”, a întrebat el înaintea comentariului indecent, pe care DC News nu îl va reproduce.

„Nu sunt de acord cu ce a făcut Makaveli”, a zis Anca Alexandrescu la Realitatea Plus care a spus apoi că ea nu este de acord nici cu ziariștii care îl atacă pe Călin Georgescu.

VEZI ȘI: Makaveli, luat cu targa! „Mulți au crezut că a făcut AVC!” Ce diagnostic i s-a pus

Apoi, a avut un mesaj despre Victor Ciutacu, jurnalist România TV.

„Am văzut că și Victor Ciutacu a fost revoltat de ce a făcut Makaveli. Nu pot să aprob un asemenea limbaj al acestui influencer, dar... Victor Ciutacu, îți mulțumesc pentru momentele în care ne-ai fost alături și ne-ai luat apărarea. Dar nu sunt de acord cu faptul că Realitatea Plus ar trebui să-și ceară scuze pentru ce a zis Makaveli. Nu are de ce. A fost o transmisie în direct, erau acolo toate televiziunile. Nu vreau însă să se înțeleagă că sunt împotriva unor influenceri”, a zis Anca Alexandrescu la Realitatea Plus.

VEZI ȘI: Victor Ciutacu: Călin Georgescu nu mai există pentru mine

Polițiștii s-au autosesizat în acest caz și l-au amendat pe Makaveli cu 500 de lei, sancțiune dată pentru „fapte de încălcare a unor norme de conviețuire socială, a ordinii și liniștii publice”, potrivit unui anunț al Poliției Capitalei.

Makaveli este unul dintre influencerii plătiți de Bogdan Peșchir, care apar în documentul SRI desecretizat după ședința CSAT. El apare ca făcând parte din rețeaua vastă de personaje cu notorietate ridicată pe TikTok care l-au promovat pe candidatul Călin Georgescu.

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News