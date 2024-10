Delia Budeanu a murit. A avut cancer. Ce a urmat e incredibil: Dumnezeule... dacă medicul meu ar fi știut...

În anul 1993, Delia Budeanu a aflat că are cancer. Îl învinsese. În 2002 povestea cu zâmbetul pe buze cum a trecut peste boală.

„Am avut un război infernal pe care l-am trecut alături de Radu, soțul meu. Am avut un cancer infernal. Știți cum am trecut de acest cancer? Neluând în seamă diagnosticul. N-am crezut că este un diagnostic corect și m-am dus la un mare medic după ce profesorul Tașcu m-a diagnosticat. Am fost și operată. Diagnosticul era ceva de genul neoplasm nu știu cum la intestinul subțire.

M-au pus să fac chimioterapie. Dar eu nu am luat în serios. N-am dat doi bani. Am zis că toată lumea se înșală. Am zis că nu pot să am cancer. Știu că este incredibil, dar mi-a ieșit.

La prima doză de chimioterapie mi-a fost foarte rău. Mi-a fost atât de rău încât am decis să scot două ingrediente și să las doar o componentă. Aceasta din urmă avea calciu. Fără să știe nimeni, am aruncat două la gunoi și una o făceam. Nu am zis nimănui, că nu mi s-ar fi permis. Medicul n-a știut. Asistenta nu și-a dat seama ce fac.

Este incredibil, dar am făcut calciu șase luni. Practic, n-am făcut chimioterapie, nu mi-a căzut părul, nu s-a întâmplat nimic. Doctorii nu și-au dat seama pentru că ce aveam de făcut era să merg joia, într-un cabinet, doar eu și asistenta, să-mi fac o injecție. Asta era chimioterapia. Nu am fost internată, mă duceam doar joia pentru această procedură”, a povestit Delia Budeanu.

„Sunt un exemplu! După prima doză de chimioterapie, ficatul meu nu suporta. Era să mor atunci. Aveam frisoane înfiorătoare. Patul meu din lemn de nuc - pus în mijloc - s-a izbit de perete cum nu s-a întâmplat nici la cutremur. Asemenea frisoane am avut! Apoi am avut temperatură 40 de grade. Era să mor și atunci am zis: „Vă arăt eu chimioterapie!” Dumnezeule.. dacă doamna doctor vede această emisiune... va spune că sunt o troglodită”, povestea Delia Budeanu în emisiunea Profesioniștii realizată de Eugenia Vodă.

Emisiunea a fost difuzată la TVR 1, în 2002.

Delia Budeanu a fost una dintre cele mai cunoscute crainice din istoria Televiziunii Române de dinainte de ’90. Delia Budeanu s-a născut pe 28 mai 1946 și a absolvit Facultatea de Litere a Universității din București în anul 1969, iar între anii 1970 și 1998 a fost crainic de televiziune la TVR.

