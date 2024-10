Delia Budeanu a murit. A trăit cea mai frumoasă poveste de dragoste: Aș schimba tot, mai puțin cei 19 ani de căsătorie cu Radu Budeanu

19 ani a trăit o poveste frumoasă de dragoste cu soțul ei, Radu Budeanu. A mai fost căsătorită o dată, dar a divorțat după un an.

„Am terminat facultatea la București. Vorbim de 1969. Am dat examenul de stat cu profesorul Eugen Simion cu romanul Hortensiei Papadat-Bengescu. M-am căsătorit cu doctorul Romulus Balaban. Am avut o fetiță pe nume Diana. Mariajul nostru n-a ținut niciun an. Doctorul Balaban, pe vremea aceea, era jurnalist la România Liberă. Lăsase o scurtă vreme Medicina. A fost plecat o vreme în Germania.

Recita foarte frumos din Charles Baudelaire - Florile Răului. Mi-a făcut o bună impresie. M-am măritat cu el, s-a născut Diana și, după un an, mi-a cerut divorțul. Mie nici nu îmi trecea prin minte așa ceva. A venit la mine și mi-a zis că îl încorsetează mariajul. De pe o zi pe alta. Mi-a spus să nu mă supăr. Mi-a zis să înțeleg că sunt un înger, că ține foarte mult la mine, dar nu suportă rigorile mariajului. Și asta a fost.

Eu am rămas cu foștii mei socri la ei în casă, cu fetița mea și cu debutul la Televiziune. Aveam doar 22 de ani. Atunci am crezut că mor. Șase ani am locuit cu foștii socri”, a povestit Delia Budeanu în 2002 în emisiunea Profesioștii cu Eugenia Vodă.

Dar adevărata poveste de dragoste a fost când a apărut Radu Budeanu. Au avut o relație magnifică. Au trăit împreună 19 ani. N-ar fi schimbat nicio zi din acea perioadă. Apoi, într-o iarnă, Radu Budeanu nu s-a mai întors acasă. A dispărut pentru totdeauna.

Întrebată dacă a avut vreodată impresia că viața nu mai poate fi luată de la început, Delia Budeanu spunea: „Da. Când soțul meu, Radu Budeanu, a pierit. Era un strălucit jurnalist. A dispărut. A plecat de acasă într-o zi de iarnă și nu s-a mai întors. Doi ani mi-au trebuit să înțeleg că el nu mai este. Am urât lumina soarelui. Am urât tot ce era viu. În 1998 era un soare care parcă nu mai apunea, parcă și noaptea ardea. O nepăsare cosmică. Doi ani n-am putut accepta că el nu mai este în viață. În acei doi ani am făcut lucruri normale și mă detestam pentru că mi-era sete.

Am citit mult despre lumea de dincolo. Încercam să mă duc după el cândva. Și cum altfel decât prin lectură? Am citit mult despre acest domeniu. După doi ani în care am fost într-un tunel înfiorător, am simțit brusc că sunt bine. Într-o zi, m-am bucurat că este dimineață. M-am bucurat că mă îndrept spre aburul de cafea. Mi-am luat cățelușul și l-am dus în parc. Viața a început, din nou, să aibă parfum. M-a ajutat enorm fiul meu”.

„Privind înapoi, aș schimba tot, mai puțin cei 19 ani de căsătorie cu Radu Budeanu. Acești ani i-aș lăsa intacți”, povestea Delia Budeanu.

În 1997, după decesul soțului, reputatul jurnalist de politică externă Radu Budeanu, Delia Budeanu s-a retras din viață publică. În 2008 a publicat volumul „Live”, în care a descris cum a reuşit să fie prezentatoare de televiziune într-o perioadă extrem de sumbră.

Dincolo de lumea televiziunii, Delia Budeanu era cunoscută și pentru implicarea activă în promovarea culturii românești, dar și pentru susținerea cauzelor sociale și umanitare.

