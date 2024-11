De ce spune Răzvan Dumitrescu despre Silviu Prigoană că era sclipitor. Informații din culise: Mi-a zis o treabă pe care nu o să o uit niciodată

În noiembrie 2001, Silviu Prigoană a lansat Realitatea TV, prima televiziune de știri din România, unde, în 2003, a ajuns și realizatorul Răzvan Dumitrescu. DC News l-a întrebat pe Răzvan Dumitrescu ce amintiri are și cum era omul Silviu Prigoană, dar și cum se făcea televiziune în acele vremuri.

“Știi ce am vândut eu, de fapt? Am vândut un crawl!“

“Prin 2003, am venit la Realitatea TV. Era încă patron Silviu Prigoană. Era un om foarte spirt (n.red. extrem de harnic, de iute la treabă, de prompt, conform DEX). Îmi aduc aminte, când a vândut postul TV, mi-a zis o treabă pe care nu o să o uit niciodată: Știi ce am vândut eu, de fapt? Am vândut un crawl! Crawl înseamnă acea burtieră de pe ecran care se tot învârte cu știri. Nimeni nu mai avea, la vremea respectivă, așa ceva! Îmi aduc aminte exact de fraza asta pe care mi-a spus-o! Altminteri, nu am avut prea multe contacte cu el. Nu s-a amestecat niciodată în formatele editoriale, nu îl interesa chestiunea asta. Mai punea câteodată întrebări. Era un tip extrem de inteligent. Nu avea nevoie de foarte multe explicații. Se prindea, din mers, de orice chestiune. Îți lua vorba din gură, își dădea seama. Era un tip, pur și simplu, spirt! Cred că a fost cumva înaintea vremurilor în acel timp“, a spus Răzvan Dumitrescu.

“Cred că era înaintea vremurilor, cu vreo 10-15 ani“

“Cred că, atunci când s-a apucat să înființeze postul de televiziune, l-a vrut exclusiv de știri. Însă, pe vremea aceea și comentariile, emisiuni de publicistică și jurnalistică prindeau foarte bine. El a avut doar știri, la un moment dat. Cred că era înaintea vremurilor, cu vreo 10-15 ani. Bănuiesc că și de asta a vândut Realitatea, pentru că se confrunta, probabil, cu costurile reale ale proiectului, pe care cred că nu le-a estimat corect, atunci când i-a dat drumul, mai ales că a vrut să facă upgrade-uri, deoarece venea în 2004 și campania electorală. Probabil că și-a dat seama că nu poate continua doar cu știri, când alții au și talk-show. Și acela a fost momentul în care a vândut Realitatea TV“, a spus Răzvan Dumitrescu.

“Dar rețin chestiunea asta foarte tare despre el, cu Am vândut un crawl! Asta a făcut atractiv la acest post, când am vândut, adică nu jurnaliști, nu altceva, ci acel crawl“, a spus, într-o cheie amuzantă, Răzvan Dumitrescu.

Jurnaliștii care s-au lansat acolo

“Totodată, o bună parte dintre jurnaliștii pe care îi vedem astăzi s-au lansat acolo, respectiv Mihai Gâdea, Mircea Badea, Melania Medeleanu, Robert Turcescu, Stelian Tănase, eu. De fapt, atunci a fost startul televiziunii de știri din România, care să semene cât de cât cu televiziunile de știri occidentale. Noi eram pe vremea aceea, undeva pe la Republica, la marginea Bucureștiului, într-o clădire, o hală uriașă, în care era amenajat un studio, ca și când îți faci o căsuță unde copiii se joacă în sufragerie. Cam așa arăta studioul acela, în raport cu mărimea halei respective“, a menționat Răzvan Dumitrescu.

Foto Captură video - Realitatea.Net Youtube

“Îmi aduc aminte că șeful de la tehnic, Rareș Gărduș, un foarte bun prieten de la SOTI, i-a pus pe picioare instalația tehnică lui Silviu Prigoană. Rareș Gărduș este cunoscut în piață, ca fiind foarte bun pe partea tehnică în TV, aparatură etc. Are brevete de invenții și în alte domenii. Deci, a fost o chestie, practic, venită dintr-o idee, coafată cu o improvizație. Și a devenit ceva extrem de serios. Era efectiv genial! Eu cred că avea atâtea idei pe metru pătrat, încât nu avea timp să le pună pe toate în aplicare! Mă refer că avea foarte multe idei de business, nu doar de televiziune! Îi veneau așa pe loc, văzând o chestie, punând cap la cap lucruri, făcând niște legături. Îmi pare foarte rău ce s-a întâmplat cu el. Cine l-a cunoscut știe aceste lucruri. Cred că ar trebui să i se cunoască și latura aceasta umană. Era un individ cu totul deosebit. Din păcate, lumea reține doar scandalurile de tip monden exacerbate. Însă el era un tip extrem de inteligent, sclipitor chiar“, a zis Răzvan Dumitrescu.

”O ținută decentă când apari la TV! Nu te îmbraci în trening și apari așa pe post”

DC News: Este adevărat că impunea o ținută decentă înainte ca cineva să apară pe post?

”Da, zicea că Dom'le, vii la televiziune și respecți telespectatorul! Nu te îmbraci în trening și apari așa pe post. Avea această chestiune de bun simț, adică face parte din cei 7 ani de acasă sau făcea parte, că nici nu mai știm ce e în zilele astea. Spunea că, în cel mai rău caz, puteai să apari casual, nu vii cu cravata până la gât etc., dar trebuie să fie un respect față de telespectator! Nu poți intra oricum pe post! A avut clash-uri și cu personaje importante, în calitate de invitați. Nu aș vrea să dau nume, dar Silviu Prigoană i-a invitat la garderobă să îi îmbrace adecvat înainte să apară pe post”, a mai spus Răzvan Dumitrescu, pentru DC News.

