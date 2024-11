Telenovelele sud-coreene pot fi benefice pentru sănătatea mintală. Ce spune un expert

Im Su-geun, directorul unei clinici psihiatrice din Seul, susține că serialele K-drama pot avea beneficii importante pentru cei care suferă de anxietate sau depresie. „Să vizionezi o 'K-drama' poate fi benefic pentru anxietate și depresie din punctul de vedere al terapiei prin artă”, a declarat el pentru AFP. Terapia prin artă, inițial bazată pe activități precum desenul, s-a extins în timp pentru a include și medii vizuale precum filmele și serialele TV, care oferă un cadru captivant și accesibil pentru introspecție.

„Mediile vizuale, precum serialele TV coreene, au atuuri importante, care se aliniază foarte bine cu psihoterapia”, a explicat expertul. Potrivit acestuia, poveștile complexe și temele abordate în K-drama le permit telespectatorilor să identifice soluții la propriile probleme și să vadă noi perspective asupra situațiilor dificile din viața lor. „Un serial TV care rezonează cu viața unui pacient poate fi util, propunând o cale de urmat, de exemplu, în cazul unei despărțiri sau al unui deces”, a completat specialistul.

Succesul K-drama la nivel global depășește atracția superficială a unei producții bine realizate sau a unui joc actoricesc de excepție. Jeanie Chang, terapeută și specialistă în sănătatea mintală, consideră că impactul acestor seriale rezidă în capacitatea lor de a trata teme universale, precum traumele, relațiile familiale, iubirea și pierderea.

„Cu toții ne confruntăm cu presiuni și cu așteptări familiale, conflicte, traume, speranțe. Confruntarea cu subiecte dificile, atunci când ele sunt bine tratate pe ecran, poate să le permită celor care privesc aceste seriale să gestioneze mai bine propriile îngrijorări”, a explicat Chang. Pentru ea, serialele sud-coreene au fost și o modalitate de a se reconecta cu rădăcinile sale coreene, după ce, în copilărie, încercase să se asimileze în cultura americană.

Poveștile emoționante din K-drama au avut un impact profund asupra telespectatorilor din întreaga lume. Jeanie Barry, profesoară americană, a descoperit pentru prima dată aceste seriale după ce o prietenă i-a recomandat să vizioneze It's Okay to Not Be Okay. Serialul, care tratează teme precum trauma și depresia, a avut un efect cathartic asupra ei.

„Am început să țin doliul pe care nu îl ținusem. Am plâns mult în fața acestui serial TV, dar el m-a făcut totodată să văd că există lumină la capătul tunelului”, a mărturisit Barry. Aceasta a devenit ulterior o admiratoare a genului, vizionând peste 100 de seriale sud-coreene. „Aceste seriale asiatice îi permit inimii mele să se înmoaie”, a adăugat ea, exprimându-și dezamăgirea față de producțiile TV anglofone, care nu reușesc să atingă aceeași profunzime emoțională.

Un impact similar l-a resimțit Erin McCoy, care a descoperit K-drama în lupta sa cu depresia. „Există atât de multe suișuri și coborâșuri în fiecare dintre aceste seriale și, resimțind emoțiile personajelor, acest lucru m-a ajutat să mă identific mai bine cu propria persoană”, a explicat ea. Experiența vizionării i-a permis să redescopere o gamă completă de emoții pe care depresia o făcuse inaccesibilă.

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News