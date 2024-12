Mircea Badea, precizări CLARE după faza cu „darea afară de la Antena 3 CNN și Călin Georgescu”

Mircea Badea a explicat că, în ultimele zile, au apărut capturi de ecran trucate, prezentând titluri false care pretind că ar proveni de la site-uri cunoscute și serioase precum DC News, Digi 24 și Antena 3 CNN. Aceste titluri sugerau că Mircea Badea ar risca să fie dat afară de la Antena 3 CNN pentru că ar fi declarat că votează cu Călin Georgescu.

Mircea Badea a explicat că aceste materiale care circulă pe platforme precum Tik Tok și Instagram folosesc o grafică falsă pentru a imita designul site-urilor legitime.

Realizatorul a mai menționat că ideea că ar putea fi dat afară de la Antena 3 CNN pentru un presupus vot este absurdă.

„Se prezintă non stop pe Tik Tok, Instagram și alte rețele sociale niște print screen-uri vezi Doamne de pe site-urile... cum ar veni... DC News, Digi 24, Antena 3 CNN. Pe print screen-urile acelea scrie: „Badea riscă să fie dat afară de la Antena 3 CNN pentru că a anunțat că votează cu domnul Călin Georgescu”. Așa este titlu.

Este un fake news: eu nici măcar o dată nu am zis că votez cu domnul Călin Georgescu dintr-un motiv foarte simplu: Nu voi vota cu Călin Georgescu. Acesta nu este un îndemn electoral, nu este propagandă electorală. Nu are nimic de-a face cu electoralul, ci cu adevărul. Niciodată - într-un context privat sau public - nu am afirmat că votez cu domnul Călin Georgescu.

Antena 3 CNN, Digi 24 și DC News nu au scris așa ceva. Sunt niște fake-uri. Inițial m-am amuzat când am văzut, dar am apoi am zis: Doamne ferește! Și nu doar conținutul este fake, ci și grafica site-urilor. Evident că nimeni nu a scris așa ceva.

În legătură cu datul meu afară... este întotdeauna o eventualitate. Suntem în economia de piață, dar în niciun caz nu voi fi dat afară pe baza faptului că - vezi Doamne - aș vota cu domnul Călin Georgescu. Această dudă care circulă este fake complet: de la grafică la conținut. Nu am zis niciodată că votez cu domnul Georgescu. Faceți fake-uri cu cine vreți, dar nu cu mine! Mai am doar foarte puțin până să mă enervez pe bune”, a zis Mircea Badea.

Trebuie să fim atenți la dezinformările care circulă online, mai ales în perioada campaniilor electorale, când astfel de manipulări sunt mai frecvente. Aceste tactici subminează dezbaterea democratică și induc în eroare opinia publică. Aceste manipulări sunt exemple grave de fake news.

