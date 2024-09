Carmen Brumă: Am avut un accident ușor. Se putea termina groaznic / Mircea Badea: Din fericire, nu s-a întâmplat o tragedie / video

VEZI ȘI: Povestea dr. Herman Berkovits. Adevărata față a medicului, dezvăluită de Thea Haimovitz: Românii trebuie să înțeleagă cine e acest om / video

Mircea Badea și Carmen Brumă au trecut printr-o experiență neplăcută în timpul unei vacanțe pe insula Corfu, Grecia. Cei doi au fost implicați într-un incident rutier care, deși s-a soldat doar cu o tamponare ușoară, ar fi putut avea consecințe mult mai grave.

Mircea Badea a relatat cu lux de amănunte situația care a condus la accident, subliniind pericolele pe care le-ar fi putut întâmpina într-un alt context, dacă incidentul ar fi avut loc într-o zonă mai periculoasă sau în prezența pietonilor.

Incidentul s-a petrecut în timpul unui drum obișnuit printr-o localitate aglomerată din Corfu. Mircea Badea, aflat la volan, conducea un Jeep Wrangler închiriat de la o agenție. În mașină se aflau atât Carmen Brumă, cât și fiul lor, aflat pe bancheta din spate. Situația părea să decurgă normal până când, în momentul unei virări la dreapta, lucrurile au luat o turnură periculoasă.

Deși impactul a fost unul minor și nu a existat niciun rănit, șocul și pericolul unei posibile tragedii au fost resimțite profund de către cei implicați.

Accidentul s-a produs într-o zonă cu trafic intens, unde erau atât pietoni, cât și alte vehicule, ceea ce ar fi putut amplifica gravitatea incidentului. Mircea Badea a reflectat asupra potențialelor consecințe, întrebându-se ce s-ar fi întâmplat dacă, în locul acelei zone relativ sigure, ar fi fost pe serpentinele periculoase ale insulei sau dacă, în locul unui vehicul, în față s-ar fi aflat pietoni.

„Imagineaza-ti ca esti la volan in insula Corfu. In spate este copilul. Tocmai ai inchiriat un Jeep Wrangler de la agentia Olympus din hotelul in care stai, @grecotelcostabotanica. Esti pe strada intr-o localitate aglomerata: pietoni, masini.

Mergi drept, cu strada. Urmeaza curba la dreapta. Virezi. Volanul vireaza, masina nu. Virezi mai tare. Masina continua drept. Apesi la disperare frana. Din fericire, nu s-a intamplat o tragedie. Doar o tamponare usoara, cu un vehicul din sensul celalalt. Dar de ce asa ceva?! Uita-te la film: s-a rupt bara de directie de la masina!!!!!!!!! Daca erau pietoni fix acolo? Daca eram pe serpentine in afara localitatii?”, a povestit Mircea Badea.

Carmen Brumă a împărtășit la rândul ei câteva cuvinte despre incident.

„Am avut un accident ușor, suntem bine, dar se putea termina groaznic și nu din vina noastră”, a zis și Carmern Brumă.

Incidentul descris de Mircea Badea și Carmen Brumă este unul serios și pune în lumină un aspect important legat de siguranța auto, în special atunci când închiriezi vehicule în străinătate. Defecțiunea unei piese critice, precum bara de direcție, este o problemă gravă care ar fi putut duce la o tragedie, mai ales că erau pe drumuri aglomerate sau pe serpentine.

Cazul lor subliniază cât de important este ca agențiile de închirieri auto să facă verificări riguroase înainte de a preda mașinile.

