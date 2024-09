Carmen Brumă, noi detalii despre accidentul din Grecia: Inițial nu am vrut să vă povestesc. Ieri s-a întâmplat evenimentul

VEZI ȘI: Carmen Brumă: Am avut un accident ușor. Se putea termina groaznic / Mircea Badea: Din fericire, nu s-a întâmplat o tragedie / video

Carmen Brumă a povestit, pe larg, ce s-a întâmplat. Ea a descris cum, în timpul vacanței lor, au închiriat un Jeep Wrangler de la o agenție recomandată de hotelul unde erau cazați.

Deși au ales să închirieze mașina de la o firmă recomandată de recepția hotelului, vehiculul avea o defecțiune gravă la direcție. Carmen Brumă a explicat că problema a devenit evidentă atunci când, în timpul condusului pe drumurile serpentine din Grecia, direcția mașinii a cedat complet.

Incidentul a avut loc într-o zonă unde, din fericire, Mircea Badea conducea cu o viteză mică, de aproximativ 20 km/h. Acest lucru a contribuit la evitarea unei tragedii, iar mașina s-a oprit într-un alt vehicul închiriat aflat în față, fără ca cineva să fie rănit.

Carmen Brumă a reflectat asupra posibilelor consecințe mai grave ale defecțiunii, întrebându-se ce s-ar fi întâmplat dacă direcția ar fi cedat în momente diferite: „Dacă aveam viteză? Dacă erau pietoni pe marginea drumului?”

Nu au cerut despăgubiri sau restituirea banilor pentru închirierea mașinii, dar au au dorit să împărtășească această întâmplare pentru a crește conștientizarea privind siguranța auto.

Carmen Brumă a subliniat că defectul grav al direcției a fost confirmat de poliție și de mecanicii care au venit să ridice mașina de pe locul accidentului. Toată lumea a recunoscut că vehiculul avea o problemă tehnică serioasă, ceea ce a subliniat responsabilitatea agenției de închirieri auto în menținerea standardelor de siguranță.

„Inițial nu am vrut să vă povestesc. Ieri s-a întâmplat evenimentul. Dar cred că experiența noastră poate fi de folos. Pe scurt: Am închiriat o mașină de la o firmă din cadrul hotelului unde suntem cazați. Nu ne-am dus în Corfu, pe dreapta, la o firmă oarecare. Am întrebat la recepția hotelului de unde putem închiria și ei ne-au recomandat o firmă din cadrul hotelului.

Am închiriat un Jeep Wrangler care avea o defecțiune gravă la direcție. Nu aveam de unde să știm, aveam să descoperim ulterior. Din fericire, totul a fost fără victime. Am mers cu ea pe drumurile din Grecia, nu am mers pe off-road. Am mers cu ea pe drumurile asfaltate din Grecia.

La un moment dat, pe serpentine, a cedat direcția. Nu se putea face nici stânga, nici dreapta. Trăgeai degeaba de volan. Am intrat pe contrasens. Din fericire, nu aveam mai mult de 20 kilometri pe oră. Din fericire, ne-am oprit într-o altă mașină care era tot închiriată. Nu a pățit nimeni nimic. Acesta a fost marele nostru noroc, că nu aveam viteză. Dar ce se întâmpla dacă ne ceda direcția în alt moment? Dacă aveam viteză? Dacă erau pietoni pe marginea drumului? Vă dați seama... Cam asta a fost pe scurt.

Noi nu am cerut despăgubiri, nu am cerut banii înapoi. Nu este o chestiune financiară. Doar am vrut să știți și voi că am pățit acest lucru. Am închiriat o mașină cu un defect grav la direcție, lucru confirmat de Poliție, de mecanicii care au venit să ia mașina pe platformă, toată lumea ne-a dat dreptate și a spus că acea mașină avea un defect grav la direcție. Bine că suntem întregi, sănătoși și că nu s-a întâmplat mai rău”, a povestit Carmen Brumă pe Instagram.

