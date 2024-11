96 de ani de la prima emisie Radio România. Cu ce mesaj a început crainicul

Pe data de 1 noiembrie 1928, la ora 17:00, a fost difuzată în prima emisiune a Societăţii de Difuziune Radiotelefonică din România, cu anunţul: „Alo, alo, aici Radio Bucureşti”. Mesajul a fost rostit de președintele de atunci al instituției, fizicianul Dragomir Hurmuzescu. În cadrul programului de inaugurare a postului public de radio, Horia Furtună a recitat poezia „Suflet nou”.

96 de ani de existență neîntreruptă

A urmat un program muzical, ştiri de presă, s-au recitat versuri. De asemenea, a fost transmis un buletin meteorologic, precum şi ştiri sportive. În zilele următoare, emisiuni asemănătoare au fost transmise între orele 17.00 – 19.00 şi 20.30 – 24.00. Programul s-a îmbogăţit cu noi rubrici.

Radiofonia românească a debutat în 1908 la Constanţa, prin instalarea unui post de radiotelegrafie, care aparţinea Serviciului Maritim Român. În anul 1909, Marina Militară a instalat trei posturi la Călăraşi, Giurgiu şi Cernavodă.

În anul 1921, dintr-o initiaţivă a Guvernului, s-a înfiinţat o reţea de posturi radiotelegrafice ce acoperea teritoriul României Mari. Între 1925 – 1928, un grup de radioamatori al cărui iniţiator a fost Dragomir Hurmuzescu (1865 – 1954) au militat pentru înfiinţarea postului naţional de radiodifuziune. La sfârşitul anului 1924, profesorul Hurmuzescu a creat Asociaţia Prietenii Radiofoniei, în cadrul Institutului Electrotehnic, înfiinţat tot de el.

Bazele primei societăți naționale de radio din România

La sfârşitul anului 1927, s-au pus bazele legale ale constituirii primei societăţi naţionale de radio din România, cu capital majoritar de stat. Atunci, Consiliul de Miniştri a declarat constituită Societatea de Difuziune Radiotelefonică din România (art. 2 din Jurnalul nr. 2915/22 decembrie 1927 al Consiliului de Miniştri).

Societatea a fost înregistrată oficial la tribunal în luna martie a anului 1928, după ce în luna ianuarie, acelaşi an, a avut loc prima Adunare generală a Societăţii de Difuziune Radiotelefonică.

Prima transmisiune umoristică

La data de 18 decembrie 1928, are loc prima transmisiune umoristică. În acelaşi an a fost înfiinţată şi Orchestra Naţională Radio, primul ansamblu simfonic al Radiodifuziunii Române. Un an mai târziu, a fost transmisă la radio prima emisiune pentru cei mici, „Ora copiilor“.

Pe 23 ianuarie 1929, are loc prima transmisiune de teatru cu poemul liric „O toamnă”, de Alfred Moşoiu. Un an mai târziu, în 1930 debutează „Universitatea Radio“. Aceasta conţinea conferinţe ţinute de prestigioase personalităţi ale intelectualităţii româneşti, din perioada interbelică, precum şi emisiunile „Ora sătenilor“ şi „Ora şcolarilor“.

Prima transmisie a unui meci de fotbal internațional

În 1933, pe iunie, are loc prima transmisie a unui meci de fotbal internaţional: România-Iugoslavia, iar pe 4 aprilie 1936, Societatea de Difuziune Radiotelefonică devine Societatea Română de Radiodifuziune (SRR). De asemenea, pe 20 februarie 1937, se lansează la radio celebra cântăreaţă de muzică populară, Maria Tănase.

Doi ani mai târziu, tot în februarie a fost lansată o emisiune românească pentru America. Totodată, în 1940 a fost înfiinţat Corul Radio, sub conducerea dirijorului şi compozitorului Ioan Croitoru.

Momentul 23 august

Pe data de 23 august 1944, se difuzează mesajul regelui către ţară şi proclamaţia guvernului, iar o zi mai târziu, sediul Societăţii Române de Radiodifuziune este distrus de un bombardament german.

Corul de Copii a fost înfiinţat în 1945. Big Band Radio şi Orchestra Populară Radio au fost create în 1949. Doi ani mai târziu, pe data de 10 noiembrie, apare revista de programe a Radiodifuziunii.

În 1954, încep să apară, treptat, studiourile regionale: pe 15 martie se inaugurează Radio Cluj, iar pe 6 iunie – Radio Craiova. Un an mai târziu, pe 5 mai 1955, se inaugurează Radio Timişoara, iar pe 10 decembrie 1956 se redeschide Radio Iaşi. La data de 2 martie 1958 apare şi Radio Târgu Mureş.

Apare Televiziunea Română

În 1956, apare Televiziunea Română, cu care SRR fuzionează, formând împreună instituţia Radioteleviziunea Română. Sala de concerte „Mihail Jora” este inaugurată în anul 1961.

În1967, pe litoral începe să emită Radio Vacanţa, în timp ce, pe data de 21 ianuarie 1990 a fost inaugurată şi staţia locală Radio Constanţa. În anul 1992 începe să emită Antena Satelor, singurul post din Europa dedicat exclusiv mediului rural.

După 6 ani se înfiinţează Editura ”Casa Radio”, unica pe piaţa de carte din România. În 2008, la aniversarea a 8 decenii de Radio România, pe 28 octombrie, BNR lansează moneda aniversară Radio România. Este confecţionată din argint şi cântăreşte 31 de grame.

Misiune importantă

Radioul public şi-a asumat, din anul 1928, o misiune importantă şi, în cei 96 de ani de existenţă neîntreruptă, a transmis toate evenimentele semnificative din istoria României. La postul public de radio, în timpul celui de-al Doilea Război Mondial, la 23 august 1944, a fost făcut anunţul că România s-a alăturat Aliaţilor. Vocile Revoluţiei anticomuniste din decembrie 1989 au fost auzite în toată ţara şi graţie Radioului public.

Ca recunoaştere a rolului determinant al Radioului în istoria României, Parlamentul României a adoptat, la data de 24 decembrie 2019, Legea nr. 255/2019 cu privire la instituirea zilei de 1 noiembrie ca Zi Naţională a Radioului, conform Rador.ro.

