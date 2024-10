De ce a refuzat Marina Almășan să facă declarații despre Delia Budeanu în ziua morții crainicei TVR

VEZI ȘI: Delia Budeanu a murit. A trăit cea mai frumoasă poveste de dragoste: Aș schimba tot, mai puțin cei 19 ani de căsătorie cu Radu Budeanu

Vocea ei era inconfundabilă. Românii au crescut cu Delia Budeanu. A fost și va rămâne una dintre cele mai admirate crainice ale TVR și cea mai frumoasă prezentatoare din istoria Televiziunii Române.

Marina Almășan a scris un text emoționant despre Delia Budeanu.

„Țin minte că eram copil și privirea limpede a Deliei Budeanu ne învăluia sufrageria înghețată a anilor de dictatură. Crainicele TVR erau frumoase, dar parcă ochii Deliei — pe care îi bănuiam albaștri, pentru că la televizorul alb-negru păreau transparenți — o făceau și mai frumoasă decât colegele sale. Plus vocea aceea inconfundabilă, care venea parcă dintr-o adâncime senină, făcând să nici nu mai conteze ceea ce spunea (căci oricum nu era lăsată să spună ceea ce, cu siguranță, ar fi vrut): Delia Budeanu era frumoasă, și pe atunci asta ne-o făcea dragă.

După Revoluție, când eram și eu tinerică foc și mi-am început povestea în TVR, crainicele pe care le simțeam, în copilărie, cocoțate pe un soclu, au coborât de acolo și au început să se amestece cu noi pe holuri, prin lifturi, prin curtea TVR. Dar chiar și așa, tot treceam pe lângă ele ca pe lângă niște zeițe, coborâte pe pământ. Atunci am constatat că frumusețea Deliei Budeanu era una adevărată. Mi-a părut fragilă și ușor ascunsă în sine. Nu știu dacă era așa cu adevărat, căci… noi eram „bobocii” TVR-ului, ele, crainicele — legendele sale.

Astăzi, o jurnalistă cunoscută mi-a cerut o declarație despre fosta mea colegă. Am refuzat-o, încercând să nu fiu ca alții care, chiar dacă nu au schimbat niciodată vreo vorbă cu cel „plecat”, se înghesuie să apară la televizor, dând declarații și vărsând lacrimi false, ca și cum și-ar fi pierdut cel mai bun prieten. Nu, eu nu am fost decât o simplă colegă cu Delia Budeanu, sub același acoperiș al aceleiași televiziuni, doar că eu am prins-o pe aceasta din urmă liberă, pe când Delia a trebuit să-i supraviețuiască.

Știu însă că, după Revoluție, Delia a încercat să se „reinventeze” sau, de fapt, să facă ceea ce probabil visase dintotdeauna filologul din ea: emisiuni adevărate, nu lectura unor prezentări anoste de penibile programe comuniste. Țin minte că i-am văzut câteva emisiuni atunci și chiar m-am gândit: „Uite ce talentată și profundă este, de fapt, crainica noastră.” Doar că locul și l-a găsit, din păcate, la alte televiziuni, lăsând în urmă, probabil cu dezamăgire, televiziunea care o consacrase.

Delia Budeanu, despre care nu mai știam demult nimic, a plecat să-și confunde privirea cu văzduhul. Și-a lăsat în urmă telespectatorii, foarte mulți dintre ei îndrăgostiți, pe vremuri, în taină, de femeia frumoasă care ne anunța, cu grație, alb-negrele emisiuni de odinioară…”, a scris Marina Almășan.

