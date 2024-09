Jurnalistul Doru Braia, militant pentru drepturile omului înainte de 1989, a vorbit în cadrul emisiunii „#Rezist” despre o problemă de sănătate pe care o are și despre cum a fost tratat într-un spital din România.

„Inima mea mai pompează doar 31%, e pe sfârșite. (...) Trebuie asta să o spun. Mă aflu aici, la Cisnădie, și am avut un stop cardiac foarte grav. Doamne-ajută, am un defribilator implantat și a intervenit, dar am ajuns la Spitalul Județean din Sibiu unde, trebuie să spun lucrul ăsta, am fost tratat la fel de bine, poate chiar cu mai multă solicitudine decât în Germania. Este un lucru care m-a bucurat nespus, iar în momentul în care am vrut să onorez prestația... cei de acolo habar neavând cine e Doru Braia, că asta m-a impresionat.

Gestul făcut de medici

Alții prin București mă știau și, mă rog, am fost tratat mai cu preferențial, dar la Sibiu nu, habar nu aveau cine e Doru Braia, mă rog, Braia Doru Constantin, așa eram ca pacient numit. În momentul în care am vrut să ma revanșez cu bani pentru serviciul făcut m-au refuzat așa... extraordinar, chiar cu oarecare revoltă. 'Nu, nu, nu se poate, așa ceva nu se face'. Am fost mai mult decât impresionat. Deci, cel puțin lumea medicală românească începând de la Sibiu se pare că se află pe drumul bun”, a precizat jurnalistul Doru Braia.

