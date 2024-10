Andreea Esca a dezvăluit de ce poartă mereu aceeași coafură. "Era această legendă..."

Andreea Esca a povestit cum a ajuns să prezinte Știrile de la ora 19.00 de la PRO TV cu tunsoarea sa, care a ajuns apoi celebră. Prezentatoarea TV a spulberat astfel zvonurile potrivit cărora ar fi fost obligată să se tundă așa și că ar avea un contract în această privință.

”Era această legendă, cum că am un contract pe care l-am semnat, că sunt obligată să fie acea coafură. Era o ... legendă. Pur și simplu așa s-a întâmplat. Eu aveam părul mult mai lung, am fost plecată - by the way, că vorbeam de CNN - am fost plecată în America și cineva de acolo la un moment dat, când m-am dus la un coafor, mi-a spus...

Eu îi spuneam la un moment dat că o să prezint știri în România când o să se deschidă Pro TV și așa mai departe. Și ea mi-a zis: Aa, păi, uite, eu cred că ar trebui atunci să vă tund cumva mai scurt, pentru că e mai mai serios, mai pentru știri, dacă o se prezentați știri. Și pur și simplu așa am ajuns eu cu această coafură. (...) Nu e chiar foarte important, cred, coafura, dar da, ajută...”, a spus Andreea Esca, joi, în emisiunea ”Morning Glory”, realizată de Răzvan Exarhu la Rock FM.

La începutul acestui an, Andreea Esca a povestit cum a fost copilăria ei și cât de bine se simte acum ori de câte ori revine în casa bunicilor.

„A fost o copilărie foarte frumoasă. Îmi petreceam foarte multe vacanțe la țară, la Poalele Negoiului, unde stătea o mătușă. Iarna mergeam la bunicii mei din Brașov, care aveau o casă foarte frumoasă la poalele unui deal. Era foarte frumos. În general, copilăria mea a fost o copilărie foarte frumoasă, chiar dacă tata era puțin mai sever, mama mă răsfăța mai mult decât e cazul. Pe vremea aceea, de exemplu, se găseau foarte greu pantofi și sandale, iar eu eram copilul acela care avea nu știu câte perechi pe vară. Dacă apăreau patru perechi de pantofi pe vară, eu le aveam pe toate patru. Dacă plecam într-o tabără, mama mă aștepta la gară cu o păpușă.”, a spus Andreea Esca.

Aceasta a rememorat, de asemenea, și vacanțele pe care și le petrecea la bunici, la țară.

“N-am cerut niciodată nimic, dar mama mă răsfăța întotdeauna. Și existau mereu discuții cu tata: „nu se poate să nu lași copilul ăsta să ducă gunoiul sau să cumpere o pâine, ce o să se aleagă de ea?” „Facem copii să fie sclavii noștri? Lasă că are timp toată viața.” Cam asta era atmosfera. Probabil că profitam de aceste lucruri și pot să spun că am avut o copilărie extrem de fericită.Când merg la țară, mi se pare că am, din nou, 10 ani. Când intru și simt mirosul de fân cosit, de bălegar și aer de munte, iarbă udă, mi se pare că am, din nou, 10 ani.”, a mai povestit Andreea Esca. Vezi mai mult AICI.

