Gabriela Ruse și Irina Begu, salturi importante în clasamentul WTA. Campioana de la US Open, Aryna Sabalenka, mai aproape de liderul mondial

Gabriela Ruse, venită din calificări la turneul de Grand Slam de la US Open și oprită, după un meci dramatic în turul secund, a urcat până pe locul 100 WTA, în clasamentul WTA dat publicității luni, 9 septembrie.

O altă urcare importantă în rândul sportivelor din România este cea a Irinei Begu, campioana de la Montreaux, WTA 125, care a urcat 27 de poziții, până pe locul 107 WTA.

Astfel, pe lângă Gabriela Ruse, România mai are trei reprezentante în Top 100: Sorana Cîrstea pe locul 65, după ce a coborât 25 de locuri (sezon încheiat din cauza unei accidentări), Jaqueline Cristian, care a coborât de pe 70 pe locul 74 și Ana Bogdan, care a reuşit un salt de zece locuri şi este pe 93.

Anca Todoni a regresat, coborând 15 locuri, până pe poziția 132. La dublu, Monica Niculescu a coborât un loc, până pe 39, în timp ce Gabriela Ruse a coborât cinci locuri și se află pe poziția 66, conform Agerpres.

Aryna Sabalenka, la puțin peste 2.000 de puncte de liderul mondial

Bielorusa Aryna Sabalenka, noua campioană de la US Open, a redus din diferența față de liderul mondial, poloneza Iga Swiatek.

Astfel, Sabalenka, deținătoarea a trei titluri majore, din care două în acest an, Australian Open și US Open, respectiv Australian Open în 2023, are 2.169 de puncte mai puțin decât Iga Swiatek (10.885), în timp ce pe locul al treilea se află americanca Jessica Pegula, finalista US Open 2024, cu 6.220 de puncte, în urcare de pe locul 6 WTA.

Clasamentul WTA simplu și dublu

Clasamentul WTA la simplu în 9 septembrie



1 (1). Iga Swiatek (Polonia) 10.885 puncte



2 (2). Arina Sabalenka (Belarus) 8.716



3 (6). Jessica Pegula (SUA) 6.220



4 (4). Elena Rîbakina (Kazahstan) 5.871



5 (5). Jasmine Paolini (Italia) 5.398



6 (3). Coco Gauff (SUA) 4.983



7 (7). Qinwen Zheng (China) 3.980



8 (12). Emma Navarro (SUA) 3.810



9 (8). Barbora Krejcikova (Cehia) 3.631



10 (9). Maria Sakkari (Grecia) 3.515



........................................................



65 (40). Sorana Cîrstea 951



74 (70). Jaqueline Cristian 900



93 (103). Ana Bogdan 786



100 (124). Elena-Gabriela Ruse 718



107 (134). Irina-Camelia Begu 668



132 (117). Anca Todoni 554



202 (191). Miriam Bulgaru 348



235 (215). Irina Bara 308



243 (236). Cristina Dinu 291



281 (206). Andreea Mitu 239



300 (293). Patricia Maria Țig 207.

Clasamentul WTA la dublu



1 (2). Katerina Siniakova (Cehia) 9.055 puncte



2 (1). Erin Routliffe (Noua Zeelandă) 7.980



3 (4). Elise Mertens (Belgia) 6.760



4 (3). Gabriela Dabrowski (Canada) 6.700



5 (17). Liudmila Kicenok (Ucrtaina) 6.165



6 (18). Jelena Ostapenko (Letonia) 5.948



7 (5). Su-Wei Hsieh (Taiwan) 5.316



8 (8). Taylor Townsend (SUA) 5.298



9 (7). Desirae Krawczyk (SUA) 5.125



10 (10). Ellen Perez (Australia) 4.975



.........................................................



39 (38). Monica Niculescu 2.295



66 (61). Elena-Gabriela Ruse 1.314



156 (142). Irina Bara 527



177 (174). Andreea Mitu 454



189 (332). Jaqueline Cristian 418



230 (236). Oana Gavrilă 351



278 (277). Cristina Dinu 293, notează Agerpres.

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News