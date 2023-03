"Fiecare acțiune ne schimbă un pic". Fosta soție a lui Andrei Aradits, după anunțul divorțului: Totul se rezumă la ceea ce suntem în prezent

"Fiecare suflet pe care îl întâlnim în viață este acolo pentru un motiv. Fiecare întâlnire ne lasă o impresie, fiecare acțiune ne schimbă un pic. Pentru că schimbarea este constantă, fie că ne place sau nu, fie că o dorim sau nu. Totul se rezumă la ceea ce suntem în prezent. Sunt recunoscătoare pentru toți cei pe care îi întâlnesc pe drumul meu, știu că sunt acolo să mă învețe ceva și eu îi ascult", a scris Andreea, fosta soție a lui Andrei Aradits, pe Instagram.

"Ea e în India de vreo 6 luni, face yoga"

Actorul Andrei Aradits a anunțat, zilele acestea, că a divorțat de soția sa, Andreea, după 17 ani de căsnicie.

"Am divorțat. Asta e. Ea e în India de vreo 6 luni, face yoga. Am fost discret. Doar eu cu el (n.r. Eric ) suntem. Eric a fost nasol o perioadă. Unul dintre lucrurile de care îmi era teamă era că are Bacul acum și mă gândeam că eu, în locul lui, aș fi folosit scuza asta. (…) E mai înțelept decât eram eu la vârsta lui. Am fost și la psiholog cu el, da.(…) Și mie îmi pare rău. Voiam să-ți zic o chestie amuzantă pe treaba asta. Am depus actele de divorț în septembrie și termenul s-a dat abia acum. Voiam să termin chestia asta, dacă tot am început, și asta era direcția… Cred că, dacă lucrurile se termină, e bine să se termine frumos, cauterizat și civilizat. Dacă vom reuși asta, rămâne de văzut", a spus Andrei Aradits, în cadrul podcastului "Vorba lui Jorge".

"Am căutat validare de la psiholog"

"Azi am fost prima oară la psiholog. Am căutat validare de la psiholog. Lasă, că și pe Tinder am căutat validare, dar am renunțat între timp. Am avut întâlniri. Dar știi de ce aveam nevoie? De validarea faptului că uite, la 50 de ani, încă mai sunt posibil și am zis că "ok, lumea mă place". Doar că, la un moment dat, s-a îndrăgostit o fată de mine și am zis că nu e ok să fac victime colaterale ca să primesc eu confirmarea", a mai spus actorul.

