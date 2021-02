Fetiță, ucisă de un șofer băut pe Calea Văcărești

UPDATE

In jurul orei 20:34, Brigada Rutiera a fost sesizată prin apel 112 cu privire la producerea unui accident rutier la intersecția dintre Calea Văcărești- Str. Viorele. Un conducător auto care se deplasa pe Calea Văcăresti, către Bld Șincai, a surprins și accidentat un pieton la intersecția cu Str. Viorele.



In urma accidentului a rezultat decesul pietonului, după ce în prealabil au fost aplicate manevre de resuscitare. Se efectuează cercetarea la fața locului, in vederea stabilirii cu exactitate a cauzelor și condițiilor producerii accidentului rutier. Conducatorul auto a fost testat cu aparatul alcooltest, rezultatul fiind 0.11 mg/l alcool pur în aerul expirat, a informat Brigada rutieră București.

Știre inițială

Potrivit România TV, în această seară, o fetiță a fost spulberată pe Calea Văcărești. Din informațiile prezentate, se pare că șoferul consumase băuturi alcoolice. De asemenea, medicii care au ajuns la fața locului nu au mai putut face nimic pentru micuță.