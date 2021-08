FC Barcelona are un viitor strălucit. Cine sunt tinerii de la academie care au făcut senzație

Viitorul Barcelonei arată foarte bine, după ce antrenorul Ronald Koeman a adus în prim plan 10 jucători de tineret pentru perioada de presezon. Potrivit Marca, toți dintre puștii catalanilor au demonstrat că își merită locul în echipă pentru mini-turul echipei blaugrana de dinaintea startului oficial al sezonului de fotbal.

Koeman le oferă tot mai multă expunere odată ce presezonul continuă, iar viitorul arată foarte bine. Cinci jucători l-au impresionat deja prin performanțe pe antrenor: Nico Gonzalez, Yusuf Demir, Gavi, Alejandro Blade și Rey Manaj. Dintre aceștia, Nico, Demir și Gavi au șanse serioase să ajungă ca Pedri sau Ansu Fati și să primească minute în meciurile din decursul acestui sezon.

Nico deja a impresionat, iar Manaj ar urma să plece

Nico deja îl cucerise pe Koeman de anul trecut, iar oamenii de la club îl văd pe tânărul de 19 ani drept un mijlocaș central de senzație. Cel mai important lucru este că Barcelona îl vede pe Nico drept înlocuitorul natural al lui Sergio Busquets fiindcă dă pase ponderate, dictează ritmul meciului și vede foarte bine jocul.

Manaj este golgheterul presezonului Barcelonei, fiindă a înscris patru goluri, dintre care trei reușite au venit în partida cu Club Gimnastic de Tarragona. Totuși, acesta nu va rămâne pe Camp Nou pentru tot restul sezonului, fiindcă este greu să-ți găsești o poziție în atacul Barcelonei printre atâția jucători talentați. Astfel, clubul caută să-l împrumute pe undeva pe tânărul de 24 de ani.

Xavi spune că Messi rămâne la Barcelona

Mijlocașul spaniol de legendă Xavi Hernandez, care a făcut istorie la FC Barcelona, a abordat un interviu despre mai multe subiecte de actualitate din fotbal, anunță Marca. Înainte de „Campusul Xavi” de această vară din Collell, Barcelona, Xavi a abordat situația inedită în care se află Lionel Messi, după ce și-a lăsat contractul cu catalanii să expire.

„Vom vedea cum se desfășoară situația. Simt că Messi este fericit la Barcelona. Sunt toate șansele ca el să-și reînnoiască contractul și consider că merită acest lucru”, a transmis Xavi, pentru Movistar. „Barcelona are nevoie de Leo, iar Leo are nevoie de Barcelona, în câteva zile se va și rezolva situația. Caută să fie fericit și el este fericit în Barcelona. Sunt sigur că acest lucru se va întâmpla”.