FC Argeş - FC Voluntari, rezultat în Superligă. Cine a fost protagonistul serii

Atacantul camerunez Paul-Arnold Garita a fost protagonistul serii, după ce a trimis mingea în bară în min. 3, a obţinut un penalty, după ce a fost faultat în careu de portarul Mihai Popa, dar tot el l-a ratat (39), şutul său fiind apărat de goal-keeper, iar în min. 72 a fost eliminat pentru al doilea cartonaş galben.

Adam Nemec (Voluntari) a ratat în min. 29 singur cu portarul Cătălin Straton. Garita a mai ratat două situaţii bune în prima repriză (33, 36). FC Argeş are o singură victorie în ultimele patru meciuri de acasă (un egal, două eşecuri) şi tot una în ultimele şapte etape (două egaluri, patru eşecuri).

FC Voluntari e neînvinsă de cinci etape, în care are două victorii şi trei egaluri. FC Argeş - FC Voluntari 0-0, Stadion Nicolae Dobrin - Piteşti Paul-Arnold Garita (FC Argeş) a ratat un penalty în min. 39 (a apărat Mihai Popa). Cartonaş roşu: Paul-Arnold Garita (FC Argeş, 72).

Arbitru: Horia Gabriel Mladinovici; arbitri asistenţi: Bogdan Gheorghe, Vlad Bârleanu; al patrulea oficial: Bogdan Dumitrache (toţi din Bucureşti) Arbitru video: Radu Petrescu; arbitru asistent video: Mircea Mihail Grigoriu (ambii din Bucureşti) Observatori: Augustus Constantin (Râmnicu Vâlcea) - CCA, Paul Mincu (Bucureşti) - LPF.

Weekendul fotbalistic trecut a scos la iveală o diferenţă între Liverpool şi FCSB, două echipe aflate la distanţă considerabilă de liderul clasamentului din campionatul în care joacă.

Liverpool a pierdut în deplasare cu Arsenal Londra, iar echipa lui Jurgen Klopp se află acum la 14 puncte distanţă de lider. FCSB, deşi a câştigat meciul de campionat cu Petrolul Ploieşti, se află la 16 puncte distanţă faţă de Farul Constanţa, echipă aflată pe primul loc în Superligă. Dar, dincolo de valoarea evidentă şi de forţa campionatului, între cele două echipe a mai ieşit la iveală o diferenţă, cea de la nivelul discursurilor.

Astfel, dacă patronul FCSB îşi vede echipa ajungând pe locul 4 până la intrarea în playoff, cu şanse reale la titlu, managerul celor de la Liverpool, Jurgen Klopp, are un mesaj complet diferit.

"S-a cam reglementat situația cu ce s-a întâmplat săptămâna asta, dar puteam să nu mergem în play-off. Gata, ne-am apropiat de play-off, chiar și Hermannstadt va fi depășită. Chiar și Petrolul și Sepsi.

Cred că putem să fim chiar pe locul 4, dar așa a fost și așa am gândit-o. În orice caz, a fost greșit. A fost 5-0. Dacă era 2-1, 1-0, asta erea, ne-am asumat, dar faptul că ne-am făcut de râs n-a fost o strategie bună", a declarat Gigi Becali, la Pro Arena.

Discursul lui Klopp, complet diferit

"Suntem într-un moment dificil și vrem să trecem peste asta împreună. La asta lucrăm. Nu suntem în cursa pentru titlu. Este ridicol să ne aflăm aici și să ne gândim la lucrul acesta. Avem probleme în acest moment.

Chiar dacă am jucat cu liderul campionatului, am avut probleme destul de mari. Cred că golurile pe care le-am primit nu au nimic de-a face cu sistemul. Am preocupări mai profunde. Da, desigur că nu sunt fericit, cum pot fi?", a spus Klopp, după meciul cu Arsenal, conform Digisport.

