După ce am relatat AICI și AICI despre lipsa valutei din sucursalele cu casierie ale băncilor din București, am încercat din nou să cumpăr euro. De această dată am fost la trei locații CEC Bank din Capitală pentru a vedea dacă situația s-a remediat.

Programare pentru peste zece zile

Răspunsul scurt este nu, dar este mai complicat de-atât. Se pot cumpăra euro în bancnote doar cu programare peste zece zile, potrivit angajatelor cu care am interacționat în locațiile vizitate.

Cozile rămân prezente, iar oamenii continuă să schimbe lei în euro. În fața mea, la un CEC Bank din zona Dristor, un domn mai în vârstă avea la el 10.000 lei pentru a cumpăra 2.000 de euro. Datorită unei programări anulate, aș fi putut cumpăra și eu o mie de euro, însă nu mai mult.

VIDEO

Citește și: EXCLUSIV EURO în bănci, 10 martie 2022. Un cititor care a mers la trei bancomate ING ne-a atras atenția

Pentru mai multe detalii, am creat reportajul video de mai sus în care am folosit toate filmările făcute pe ascuns în băncile în care am mers.

VEZI ȘI: Premierul confirmă informațiile DCNews despre EURO cash în bănci. Nicolae Ciucă: Nu a existat masă monetară în piață, trebuie adusă din țările unde este păstrată.

VEZI ȘI: Cine garantează banii din conturile ING. Fondul român de Garantare a Depozitelor Bancare NU o face. Răspunsuri oficiale ING și FGDB.

VEZI ȘI: Băncile, limită pe valută. Oamenii se trec pe o listă de așteptare. Câți Euro poți cumpăra.

VEZI ȘI: Goana după euro și pașapoarte. Tot răul spre bine: românii își organizează documentele, banii și viața. Sfaturile de educație financiară ignorate de ”critici”.

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News