EURO în bănci, 4 martie 2022. Goana după lichidități: astăzi am fost la CEC Bank. Bancnotele sunt de NEGĂSIT și nici nu se știe când vor fi disponibile

După ce am constatat miercuri, 2 martie 2022, că putem cumpăra cu greu 1000 de euro din băncile bucureștene care mai au casierie, am decis să verificăm dacă situația s-a îmbunătățit. Citește aici știrea inițială despre situația valutei din bănci.

Oamenii din fața băncii voiau să cumpere euro

Înarmat cu răbdare, am pornit spre sucursala CEC Bank unde mi s-a spus acum două zile că nu au ce euro să-mi vândă. Ajuns în fața băncii, am fost nevoit să stau afară, fiindcă limita de persoane admise în interior era depășită. La coadă mai erau doi clienți, o doamnă și un domn, ambii mai în vârstă. Am intrat în vorbă și am descoperit că, la rândul lor, tot euro ar fi vrut să cumpere. Doamna avea nevoie de 1000 de euro, în timp ce domnul mi-a spus că vine de la o sucursală CEC aflată la două stații de metrou depărtare. Motivul a fost unul simplu: nici acolo nu aveau euro să-i vândă.

Din nou nu am găsit euro

Până la urmă mi s-a permis să intru pentru a cere informațiile, în timp ce filmam pentru a dovedi, la nevoie, interacțiunile cu personalul băncii de stat. Arunc un ochi peste cursul valutar din spatele doamnelor de la ghișeu. La ora 10:30, în dreptul monezii euro era afișat: Cumpărare - 4,87 lei / Vânzare - 5,02 lei.

Mi s-a răspuns politicos că nu au cum să-mi vândă euro. Am întrebat imediat dacă sunt șanse să se îmbunătățească situația la începutul săptămânii viitoare, dar nu mi s-a oferit un răspuns concludent.

În nici 30 de minute am numărat șase persoane care căutau să schimbe lei în valută

La ieșire din sucursala cu pricina am dat de alte persoane care stăteau la rând să intre în bancă. Din instinct am anunțat că nu au euro, iar figurile li s-au schimbat pe loc. Unii nu m-au crezut, iar alții se așteptau și au plecat de la coadă.

Aduc aminte, citând surse guvernamentale, că ministrul Finanțelor, Adrian Câciu, ar fi spus că lipsa monezii euro a persistat „doar câteva ore”. Iar acum, la câteva zile de la primele semne de apariție ale acestei crize, iată că situația persistă, cu atât mai mult la instituția bancară deținută de statul român.

