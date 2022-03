EURO în bănci. Situația actualizată din teren. La CEC Bank nu au, la BRD doar 400 de euro în toată sucursala, la OTP bancnote de 200. Exchange-ul vă așteaptă cu un curs de 5,1 lei

Plecând de la știrea de AICI privind dificultatea de a schimba lei în euro din cauza unei presupuse crize de lichidități, am dorit să vedem dacă situația se confirmă în teren.

Așadar, am intrat aleatoriu în mai multe bănci comerciale din Capitală pentru a răspunde la întrebarea: ”Cât de facil poți cumpăra cu lei 1000 de euro în București?”.

Am reușit astfel să filmez mai multe interacțiuni cu personalul băncilor care încă au casierie, însă, din motive de confidențialitate, nu am publicat imaginile. Ele sunt totuși disponibile pentru a dovedi veridicitatea conversațiilor din sucursale.

Lipsa lichidității se confirmă

Prima bancă unde am verificat dacă pot cumpăra 1000 de euro a fost CEC Bank. Am sărit în fața cozii de afară doar pentru a pune întrebarea, însă angajata de acolo mi-a răspuns scurt că nu are euro. La ieșire, am anunțat persoanele care așteptau, iar unele au plecat dezamăgite odată ce și-au dat seama că stau degeaba la rând.

Ulterior am intrat într-un OTP Bank. Aici am aflat că pot cumpăra mia de euro, însă doar în bancnote mari, de 200 de euro. Astfel, dacă aș fi scos pur și simplu niște bani de la casierie, nu puteam decât minim 200 de euro, 400 de euro și așa mai departe.

Ultima bancă la care am intrat a fost BRD. Întreaga sucursală mai avea doar 400 de euro cash, iar angajații m-au redirecționat către centrele comerciale unde se poate să ruleze mai mulți bani lichizi. Personalul mi-a prezentat și opțiunea de a contacta alte sucursale pentru a verifica dacă pot scoate cei 1000 de euro, însă nu am mai așteptat și am plecat.

Nici la exchange nu am găsit bancnote mai mici de 50 de euro

În final, am vrut să schimb în interes personal o sumă mică de bani într-un centru comercial, la o casă de exchange. Casierița mi-a spus că nu are decât bancnote de 50 de euro și că nu-i vine să creadă că nu cumpără nimeni euro, deși cursul era unul extrem de avantajos.

Am reușit să cumpăr 50 de euro cu 255 de lei, la un curs valutar de 5,1 lei pentru un euro.

