Eugen Tomac de la Tallinn: Să nu uităm ce s-a întâmplat cu oamenii treziți peste noapte cetățeni sovietici...

In contextul de astăzi, când Rusia omoară din nou oameni nevinovați și anexează cu forța teritorii care nu-i aparțin, este important să nu uităm ce s-a întâmplat cu oamenii treziți peste noapte cetățeni sovietici, in urma înțelegerii dintre Hitler și Stalin și parafată de miniștrii lor de externe.

Atunci, țările baltice și România au fost direct vizate. Pentru estonieni, letoni, lituanieni, dar și românii din Basarabia și Nordul Bucovinei a început o perioadă de calvar cumplit, odată cu anexarea acestor teritorii la URSS.

Oamenii de aici au fost supuși unui proces diabolic de deznaționalizare, prin teroare, omoruri în masă, torturi, deportări, arestări și condamnări politice, toate aceste crime fiind coordonate de către Partidul Comunist al URSS cu scopul de a elimina orice forma de disidență în procesul de sovietizare.

Am vizitat memorialul victimelor regimului comunist de la Tallinn și am rămas profund impresionat cât de impunător este acest complex, ce transmite în esența doua mesaje despre soarta celor care au avut de suferit. Prima parte a memorialul este formată dintr-un zid negru și lung ce întruchipează suferința celor peste 75000 de estonieni omorâți, arestați sau deportați in diverse regiuni ale Rusiei. Cea de-a doua parte a Memorialului apare după ce se parcurge aceasta cale plină de durere descrisă pe zidul negru și se pătrunde intr-o grădină de meri și albine, un univers în care se împletesc amintirile despre casa și cei dragi.

Despre nevoia de a păstra vie memoria tuturor celor care au avut de suferit in perioada comunistă am vorbit de multe ori. Din păcate, la noi statul a uitat prea ușor această pagină tragică, motiv pentru care nici la aceasta oră nu avem un muzeul al victimelor dictaturii comuniste în București.

