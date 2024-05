Erupție solară masivă, în aceeași regiune care a generat aurora boreală în România / video

Grupul colosal de pete solare AR3664 responsabil pentru furtunile solare epice și aurorele boreale de la începutul lunii mai s-a întors. O erupție solară puternică de clasa X a izbucnit din partea de sud-est a soarelui, scrie Space.com.

Erupțiile solare sunt erupții energetice de radiații electromagnetice de la suprafața soarelui care apar atunci când energia magnetică acumulată în atmosfera solară este eliberată. Ele sunt clasificate în funcție de dimensiune în grupuri cu litere, clasa X fiind cea mai puternică. În cadrul fiecărei clase, acestea sunt numerotate de la 1 la 10. Recenta explozie a avut X-2.9 conform Spaceweatherlive.com

Dar de unde știm că erupția solară a venit de la AR3664 dacă încă nu putem „vedea” grupul de pete solare?

Deși grupul de pete solare 3664 rămâne ascuns de viziunea Observatorului de dinamică solară al NASA - oamenii de știință pot urmări progresul petelor solare în partea opusă a soarelui observând modul în care afectează vibrațiile soarelui sau ecourile seismice, folosind datele helioseismologiei. O rotație completă a soarelui durează 27 de zile.

O hartă de pe spaceweather.com care urmărește locația actuală a AR3664 îl plasează chiar dincolo de limbul de sud-est al soarelui, de unde a provenit explozia.

Având în vedere înclinația petei AR3664 pentru erupțiile X și că a fost observată în apropierea erupției solare explozive de ieri, pare o deducere rezonabilă că aceasta este responsabilă pentru explozie.

Aceasta este o veste incitantă pentru pasionații de astronomie și urmăritorii de aurore polare, deoarece AR3664 se va întoarce spre Pământ spre finalul săptămânii. Grupul hiperactiv al petelor solare este cel mai activ din ciclul solar actual al Soarelui, iar recenta erupție X ar putea dovedi că a rămas la fel de activ ca la începutul lunii.

Cu toate acestea, atunci când AR3664 va ajunge din nou vizibil, va primi o nouă identitate și nu va mai fi cunoscut ca AR3664. Acest lucru se datorează faptului că, deși este probabil că regiunea care revine este chiar AR3664, din cauza observațiilor limitate ale petelor solare din partea îndepărtată a soarelui, oamenii de știință nu pot fi siguri că este tot AR3664. Prin urmare, toate petele solare care se rotesc sunt redenumite.

Recenta erupție din 27 mai a fost, de asemenea, însoțită de o ejecție de masă coronală (CME) prin care plasma este expulzată de pe suprafața soarelui în mod exploziv. Cu toate acestea, un model NASA arată că această materie nu va lovi Pământul.

Erupția solară a declanșat, de asemenea, întreruperi radio cu unde scurte în Asia de Est. Întreruperile radio cu unde scurte sunt frecvente la scurt timp după erupțiile puternice solare, din cauza pulsului puternic al razelor X și a radiațiilor ultraviolete extreme emise în timpul acestor evenimente. Radiația călătorește spre Pământ cu viteza luminii și ionizează partea superioară a atmosferei Pământului.

Our monstrous AR3664 has returned with a bang!???????? It just produced an X2.8 class flare and eruption on the east (left) limb of the Sun. We will have to wait and see what it has in store for us in the coming days... pic.twitter.com/5SkyhUb8Zh