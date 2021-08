Epoca Clotilde Armand. Așa ceva rar ți-e dat să vezi într-o capitală europeană! ”Nu știu ce e mai înspăimântător: felul cum arată Sectorul 1 sau fanatismul unora”

Cătălin Sturza locuiește în Sectorul 1, Aviației, unde este primar Clotilde Armand. Șobolanii nu mai stau doar pe stradă, acum găsesc modalități pentru a intra în apartamentele oamenilor. A pățit-o chiar Cătălin Sturza.

”Cu ce ne mai distrăm în Sectorul 1, Aviației.



Azi-noapte se pare că am avut niște musafiri în casă. Și nu în casa de la țară, ci în apartamentul de la etajul 3 de pe Burileanu, Sector 1, Aviației. Și nu din cei blajini cu care să faci filozofie la o bere până la 3 dimineața, ci din cei cu blană cenușie, mustăți și dinți ascuțiți. Cărora corecții politici pe pe Fb văd că le zic „rozătoare” iar noi ăștilalți, mai grosolani, le zicem simplu șobolani.



La prima oră am găsit o dâră de tencuială și moloz împrăștiată în baia de serviciu, dinspre perete de sub țevi până spre mijlocul băii. Am eliminat pe rând suspecții: motanul nu putea să facă stricăciunea, deoarece era închis la el pe balcon. Pechinezul nu, deoarece dormea în cameră cu fiică-mea. Și oricum nici unul nu avea cum să dea o gaură în perete și să scoată moloz. Asta e treabă de șobolan. Pardon, „rozător”.



Vreo oră am scotocit cu lanternele prin toate cotloanele casei. Am pus motanul să patruleze prin apartament. Pentru siguranță, am pus și pechinezul să-l secondeze. Am anunțat administratorul blocului și i-am trimis pozele; omul a promis că va chema deratizarea în bloc. Am vorbit și cu vecinii, să fie atenți și prudenți. „Să nu cumva să îl provocați, ăștia pot fi foarte periculoși”, ne-a spus îngrijorată o vecină. „Bazați-vă pe motan, e maidanez și are instincte bune”, ne-a spus medicul veterinar. De acum motanul va umbla liber, cu acces non-stop la toată casa – norocul lui.



Am chemat meșterul instalator, care a inspectat baia. „Dacă punem doar ciment, ăștia trec prin el. Trebuie pusă și sticlă pisată”, ne-a spus omul. A pregătit ciment și am coborât în grădina blocului să spargem o sticlă goală de vin rămasă de peste weekend, din care am făcut cioburi pisate mărunt. Cu amestecul rezultat meșterul a astupat prin spatele țevilor, pe unde scormonise șobolanul. Am făcut curat temeinic și în grădină, cu mătura și fărașul, să nu rămână vreun ciob. La noapte vom vedea dacă soluția „ciment cu sticlă pisată” funcționează, sau dacă trebuie să chemăm un deratizator profesionist.



Pe strada din fața blocului inhalăm zi de zi briza gunoaielor, la 41 de grade. Miesmele care ies din mormanele de gunoaie te întâmpină de la distanță. Ele mai au și alte roluri productive în economia Sectorului 1: atrag, iată, șobolanii; și, poate cine știe, și vreo molimă medievală, vreo plagă sau ciumă.



Unii spuneau să nu ne mai plângem atâta de șobolani, că și în nu știu ce cartier mărginaș din Roma sunt mormane de gunoaie și șobolani. Așa e, asta este ceea ce ne doream cu toții. Să semănăm cu cartierele insalubre din Roma. În sfârșit, „avem o țară ca afară”.



Mulțumim din inimă primarului Clotilde și Nicușorului iubit! Fără ei, nu am fi avut parte de aceste aventuri și experiențe cu adevărat „ca afară”. Mă simt recunoscător pentru că nările mele și toate simțurile se înfruptă din miesmele progresului. Și că apartamentul meu, iată, găzduiește o mică mostră de șobolan; pardon, „rozătoare”; iertați, voiam să zic progres.



P.S.: Da, știu, gunoaieșe și șobolanii sunt fake sau sunt parte a unei conspirații. Sunt plantate de către inamicii politici ai edililor mult iubiți. Și nu știu ce e mai înspăimântător: felul cum arată Sectorul 1 și în general Bucureștiul; că se urcă șobolanii în casă la etajul 3 în Aviației; sau fanatismul unora care contorsionează logica pentru a justifica orice aberație, oricât de strigătoare la cer”, a scris Cătălin Sturza.