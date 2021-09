Emma Răducanu, lăudată de o fostă campioană de la Wimbledon: Zero experienţă, dar nu s-a văzut în jocul ei

„Chiar dacă avea zero experienţă la acest nivel, n-am văzut nimic în jocul ei, care să dea vreun semn de scădere. A arătat foarte multă încredere, o pregătire mentală. Nu cred că se va opri aici. Nu poţi să câştigi US Open, fără să pierzi vreun set, datorită norocului. Nu poţi fi norocoasă zece meciuri la rând, dacă nu eşti deja la un anumit nivel. Nu văd de ce n-ar reuşi şi pe viitor. Poate doar presiunea să o afecteze, dar eu cred că e pregătită pentru aşa ceva. Nu cred că se va opri la un singur turneu de Grand Slam. Va mai câştiga titluri majore“, a spus Marion Bartoli, citată de Adevărul.

Emma Răducanu şi-a revăzut finala de la US Open

"Am urmărit finala când am ajuns acasă. A fost teribil de greu, mult mai greu decât atunci când am jucat. Au fost atâtea emoții și multă tensiune. Chiar am vrut să las tot acest moment să se așeze și am crezut că asta va ajuta... Dar să urmărești este cu siguranță mult mai stresant decât să joci, pentru că simți că măcar ai controlul atunci când joci.

Când te uiți, nu ai niciun control, dar a fost foarte tare să pot retrăi unele momente, iar la final când am văzut alunecarea în urma căreia am căzut, mi s-a părut destul de lungă și am rămas impresionată de mine cu acel slow motion", a explicat Răducanu

Ilie Năstase spune că nu ar trebui să ne mândrim cu Emma Răducanu

"Despre Emma Răducanu nu pot să spun prea multe pentru că nu o ştim nici noi, cei din tenis. Ea s-a născut în Canada şi a crescut în Anglia unde s-au inventat tenisul şi fotbalul. După nume, da, putem să ne mândrim cu ea, dar altfel de ce? Pentru că ea s-a născut în altă ţară.

Sunt foarte mulţi români care s-au născut aici şi nu ne mândrim cu ei. Nu văd de ce. Tatăl ei este român, poartă numele Răducanu, da, e un lucru frumos că e un nume românesc, dar şi Andreescu şi ea reprezintă alte ţări.

Nu ştiu dacă avem o genă aparte pentru sport noi românii, dar suntem talentaţi fără condiţii", a spus Ilie Năstase.