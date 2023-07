Elon Musk renunță la pasărea albastră: Vom spune adio brand-ului twitter

Miliardarul Elon Musk a anunțat că vrea să schimbe logo-ul Twitter și să renunțe la toate păsările care sunt asociate cu rețeaua socială, transmite Bloomberg, citat de Agerpres.



Concret, într-o postare făcută la scurt timp după miezul nopții, miliardarul a spus ”dacă un logo X suficient de bun va fi postat la noapte, îl vom introduce mâine la nivel mondial”. ”Iar în curând vom spune adio brand-ului twitter și, gradual, tuturor păsărilor”, a adăugat Elon Musk.

If a good enough X logo is posted tonight, we’ll make go live worldwide tomorrow