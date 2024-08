Elena Copaciu, specialist ATI: Unda de șoc e dirijată în populație. Încrâncenarea terapeutică, o formă de tortură

”Am asistat stupefiată la lapidarea in agora a tinerelor colege, medici ATI la spitalul Sf Pantelimon, scrie conf. dr. Elena Copaciu, pe pagina sa de Facebook. Nu cred că în țară au mai fost vreodată medici acuzați de omor cu premeditare! Șocul in comunitatea medicală este imens! Iar unda de șoc este dirijată în populație cu bună știință sau din neștiință, de procurori si presă.

Mesajul e că se dorește umilirea celor două doctoriție!

Respectarea prezumției de nevinovăție este un drept al oricărui cetățean. Cui folosește dezvăluirea numelor celor acuzate sau defilarea în cătușe!? De ce arest preventiv 30 de zile, pentru a nu influența martorii, când au lucrat 5 luni de la declanșarea anchetei cot la cot cu martorii! Un arest la domiciliu cu interdictia de a lua legătura cu martorii nu era mai decent? Mesajul nonverbal catre comunitatea medicală este că se dorește umilirea celor două doctorițe!

Toată țara discută acum de farmacologia noradrenalinei. Trebuie văzut pe ce opinii de experti ATI, farmacologi, medicina legala, etc s-au bazat acuzațiile procurorilor, acceptate in primă instanță de judecatori. Asteptăm cu infrigurare rezultatele finale ale anchetei. Nu imi pot imagina ce impact au aceste decizii și gesturi publice ale justițiarilor si presei asupra familiilor pacienților decedați in ultimele luni in acel spital si in spitalele din România, in general!

UPU colmatat cu critici, ATI colmatat

Ce ar fi de spus: că, pe de altă parte, deficiențe din sistemul sanitar se acumulează in cascadă și totul cade ca pe un paratraznet pe medicii din linia Ia, cum este si ATI! ( asa scriam in articolul din 2018). In cazul specific ATI Pantelimon, spital de urgență, este obligat să primească in UPU toți pacienții critici aduși de ambulanțe( deși, in mod normal, pacienții critici din prespital trebuie sa ajunga acolo unde este loc liber in ATI). Actul normativ din Romania spune ca, dacă spitalul unde a ajuns pacientul critic nu are locuri in ATI, este obligatia medicilor din spital sa îi găseasca loc in alt spital, adica sa devina ei dispeceri si rareori alte spitale accepta preluarea acestor pacienti tot din lipsa de locuri.

Asta in timp ce, prin schisma ASSMB/MS in Bucuresti, spitale mari, bine dotate, cu linii de garda pe multe specialitati functioneaza in regim de cronici. Asa se ajunge cu UPU colmatat cu critici( exemplu concret, saptamana aceasta UPU Ploiesti, 10 pacienti, ATI colmatat, pacienti transportati in Bucuresti).

Apoi sunt critici care rămân dependenți de suport avansat de funcții vitale și nu mai reușesc să își poată susține independent funcțiile vitale și rămân săptămâni sau luni pe aparate. Cum nu avem rețea de unități secundare care să preia acești pacienți, rămân în reanimările spitalelor de urgență (e cazul multor din pacienții decedați la Sf Pantelimon, după diagnosticele făcute public pe surse, din dosar). Pentru alti pacienți ( și medicii lor curanți) drama este lipsa legislației "end of life care" a sfârșitului vieții, bazată pe dreptul pacientului la un sfârșit demn atunci când resursele terapeutice sunt epuizate.

Încrâncenarea terapeutică la pacienții avansați, o formă modernă de tortură

Lipsa ei aduce multe suferințe inutile și poate genera situații precum cele de la spitalul Sf Pantelimon. În tarile unde se aplica așa ceva, legile au apărut din nevoia de a reglementa aplicarea suportului avansat de funcții vitale(ventilație mecanică, noradrenalina, dializa, ecmo, etc) și care, aplicat pacienților terminali este definit că "incrâncenare terapeutică" sau "obstinare nerezonabilă", ba chiar "o formă modernă de tortură"!

Cred că situația de la ATI Sf Pantelimon, în afară unui conflict intern care durează de prea mulți ani, poate fi văzută și în cheia acestor situații. Refuz să cred că doi medici tineri și foarte bine pregătiți profesional au premeditat omor în salonul de terapie intensivă, am încredere în Justiție și îmi doresc politicieni care să aibă curajul să voteze o nouă lege a sănătății, a sfârșitului vieții, să impună aplicarea Regulamentului de îngrijiri paliative( 2018), dar ignorat complet! Asta că să nu trecem iar în 48 de ore de vuiet mediatic și să dăm uitării probleme atât de importante și pentru pacienți și pentru corpul medical”!

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News