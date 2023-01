După o lungă perioadă de somn relativ, soarele se trezește și se agită. Iată ce înseamnă asta

În ultima săptămână, trei explozii solare din clasa X - cea mai puternică consolă de pe scară - au erupt pe suprafața soarelui. Exploziile solare sunt explozii de energie care călătoresc cu viteza luminii, compuse din radiații electromagnetice care pot afecta comunicațiile radio. Nimeni nu a țintit spre Pământ, dar acest lucru s-ar putea schimba în săptămânile următoare, scrie The Whashington Post.

Începutul brusc al activității ar putea fi, de asemenea, un semn că experții au subestimat cât de ocupat va fi ciclul solar 25, iterația actuală a ritmului magnetic al soarelui. Câțiva fizicieni îndrăzneți ai Soarelui au deviat de la așteptările consensului, cerând în schimb un vârf de explozie robustă asupra soarelui în anii următori. Această nouă rafală arată că aceştia ar putea a avea dreptate.

Exploziile solare provin de la petele solare sau de la decolorări asemănătoare vânătăilor de pe suprafața soarelui care pulsează cu energie. Ele sunt, de asemenea, regiuni din care fluxul magnetic se revarsă; aceste linii de câmp magnetic se întorc și se reconectează în altă parte pe suprafața soarelui.

La fel ca benzile de cauciuc întinse, uneori câmpurile magnetice se contorsionează, provocând energie care trebuie eliberată. Când se întâmplă acest lucru, o explozie de electromagnetism cunoscută sub numele de erupție este expulzată din „pata solară” părinte.

Exploziile pot provoca întreruperi radio și, uneori, pot interfera sau chiar deteriora sateliții. De asemenea, acestea pot furniza radiații dăunătoare pasagerilor care călătoresc în apropierea polilor.

Uneori, poate apărea și o ejecție coronală de masă (ECM). ECM-urile sunt însoțite de tulburări magnetice care pot zdruncina câmpul geomagnetic al Pământului, declanșând afișarea vibrantă a luminilor nordice și sudice (aurora borealis și australis). ECM ne afectează numai dacă sunt direcționate către Pământ.

Numărul de erupții și ECM-uri care apar este proporțional cu numărul de pete solare de pe discul solar. Aceste pete solare sunt cele mai frecvente la vârful fiecărui „ciclu solar” de 11 ani, pe care fizicienii solari l-au confirmat ca fiind de fapt un subset al mai multor cicluri suprapuse atât pe perioade de timp mai scurte, cât și mai lungi.

La „maximul solar”, care se estimează că va avea loc în iulie 2025 (a da sau a lua), prognozatorii NASA și NOAA anticipează aproximativ 115 de pete solare pe lună. Dar o pereche de cercetători – Scott McIntosh, director adjunct al Centrului Național pentru Cercetări atmosferice, și Bob Leamon, cercetător la Universitatea din Maryland Baltimore County și NASA Goddard – prezic de două ori mai mulți. Până acum, tendințele actuale sunt în curs de predicție.

În ambele cazuri, numărul de pete solare și, ulterior, de erupții și de ECM, va crește în următorii doi ani. Este o schimbare radicală față de 2019, în care 77% din an – 281 de zile în total – nu au arătat nici măcar un singur cusur pe soare.

În ultima săptămână, trei erupții de clasă X au izbucnit din două grupuri eruptive de pete solare. Clusterele de pete solare au fost numite „regiunea activă 3186” și „regiunea activă 3184”, potrivit NOAA. Ambele sunt situate în emisfera estică a soarelui; prima este la nord de ecuator, iar cea de-a doua la sud. Ambele se vor roti mai direct spre centrul discului solar (ceea ce este cu fața spre noi) și s-ar putea găsi în poziția de a afecta „vremea spațială” a Pământului în săptămânile următoare.

Marți, cel puțin o explozie X a provocat o puternică întrerupere a radioului. Este posibil ca operatorii radioamatori și cei care utilizează echipamente de navigație sensibile din apropierea polilor să fi observat. Este puțin probabil ca întreruperile radio minore cu unde scurte să fie perturbatoare pentru majoritatea oamenilor.

În cazul unei explozii direcționate către Pământ și ECM, există o șansă pentru un asalt geomagnetic mai serios, care ar putea forța companiile de energie și operatorii de sateliți să ia măsuri de precauție pentru a proteja electronice valoroase și sensibile, mai scrie The Washington Post.

