Dumitriu Prunariu, la 40 de ani de la zborul în spaţiu. "Experienţă unică. Şi acum simt fiorul"

"Se marchează azi 40 de ani de când România a dovedit că poate face mai mult şi la un nivel superior în domeniul activităţilor cosmice. Ţările care au oameni trimişi în spaţiul cosmic sunt încadrate la un nivel superior printre statele care au activităţi spaţiale. România s-a remarcat în acest domeniu încă din anii '70", a declarat Dumitru Prunariu în cadrul unei conferinţe de presă care marchează 40 de ani de la primul zbor cosmic al unui român.

"Experienţă umană unică"

"Participarea mea la un zbor cosmic, prin care România a devenit al 11-lea stat din lume cu proprii cosmonauţi, iar eu al 103-lea om din lume care a zburat în spaţiul cosmic, ne-a plasat la un nivel în care am fost altfel implicaţi în acest domeniu. Zborul cosmic, ca experienţă umană, a fost unic. Şi acum mai am anumite trăiri în momente aniversare, simt fiorul pe care l-am avut când racheta purtătoare a plecat de pe platformă. În 8 minute şi 50 de secunde am ajuns alături de Leonid Popov pe o orbită circumterestră. Ne învârteam în jurul Pământului cu 28.000 km/h", a mai spus singurul român care a zburat în spaţiu.

Dumitru Prunariu, singurul român care a ajuns în spaţiu

Dumitru Prunariu a fost membru al misiunii Soiuz 40 din cadrul programului spațial „Intercosmos” și a petrecut în spațiu 7 zile, 20 de ore și 42 de minute. La 12 mai 1981, acesta a fost confirmat ca primul nominalizat în cadrul zborului spațial româno-sovietic, alături de cosmonautul sovietic colonel Leonid Popov, comandant de echipaj.

Popov era un cosmonaut experimentat și mai efectuase un zbor cu o durată de 186 de zile, la bordul stației cosmice „Saliut-6". Cosmonautul român Dumitru Dediu și cosmonautul sovietic Iuri Romanenko au fost numiți ca membri ai echipajului de rezervă.

Este de profesie inginer aeronautic. A fost pe rând ofițer inginer în cadrul Comandamentului Aviației Militare, șef al Aviației civile române, președinte al Agenției Spațiale Române, ambasador al României în Federația Rusă, președinte al Comitetului ONU pentru Explorarea Pașnică a Spațiului Extra-atmosferic, președinte al Asociației Exploratorilor Spațiului Cosmic, vice-președinte al Comitetului de Relații Internaționale al Agenției Spatiale Europene. În prezent are gradul de general-locotenent în rezervă.