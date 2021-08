Emil Boc: Am suplimentat locurile în creșă de la 400 la 1.400, deci de zece ori / VIDEO

În cadrul unei intervenții la TVR Cluj, primarul Emil Boc a încurcat cifrele și a spus că 1400 este de 10 ori mai mare decât 400:

”Noi suntem o victimă a faptului că în comunele din preajma noastră, care au crescut aproape necontrolat, nu s-au făcut creșe. Floreștiul are 70.000 de oameni, Baciul 20.000 și nu au creșe. Floreștiul are una, Baciul nu are niciuna, iar în Apahida este una. Dar, la numărul de populație pe care îl au, să ai o creșă e ca o picătură într-un ocean. Cea mai mare presiune de acolo rezultă pe municipiul Cluj-Napoca. Noi de când am preluat creșele de la 400 de locuri am ajuns la 1.400, deci am crescut de zece ori… de câte ori?... De la 400 la 1.400 de locuri, gândiți-vă și dumneavoastră.

Aproape în fiecare an am construit câte o creșă sau am extins câte o creșă, cu 50 - 90 de locuri. Azi avem 1390 de locuri, deci 1400 de locuri. În decembrie va mai fi finalizată creșa de pe Meziad, cu 90 de locuri. Astfel că ne vom apropia de necesarul”, a precizat primarul Clujului.

”Nu o să stau să mă plâng”

Acesta a mai spus că se mai lucrează la două creșe, unde încă nu s-a făcut, însă, nici măcar licitația. Emil Boc a mai precizat că ar mai fi nevoie de încă 400 de locuri în creșe.

”Nu ne mai oprim până când nu acoperim tot necesarul de locuri în creșe. Nu ne mai bazăm pe cei din preajma noastră. Nu există o lege a zonelor metropolitane, nu avem instrumente să îi putem constrânge pe cei din Baciu să facă o creșă. Nu o să stau să mă plâng că nu face creșă primarul din Baciu, cu pur și simplu o să facem la Cluj atîtea creșe cât este nevoie”, a mai spus Emil Boc, potrivit Stiri de Cluj.

Boc, la Digi24: Sper să fie ultima emisiune de acest fel

Primarul Municipiului Cluj-Napoca a comentat competiția internă care se dă între premierul Florin Cîțu și Ludovic Orban.

”Sincer vă spun, deși apreciez emisiunile dumneavoastră, n-aș fi dorit să iau parte la o asemenea emisiune”, a declarat primarul Municipiului Cluj-Napoca, Emil Boc, la Digi24.

”Apreciez că asemenea emisiuni nu sunt benefice Partidului Național Liberal. Sper să fie ultima de acest fel sau printre ultimele. În primul rând, aș profita de această ocazie să fac un apel public la domnul Orban, să pună capăt politicii de distrugere a Partidului Național Liberal prin noi înșine. Pur și simplu, în fiecare zi pierdem puncte politice, suntem pe cale să ajungem la un nivel de la care va fi aproape imposibil pentru oricine va câștiga președinția Partidului Național Liberal în 25 septembrie să recupereze și să câștige alegerile din 2024 (...)” (citește continuarea AICI).