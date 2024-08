Doliu în fotbalul mondial. Tehnicianul Sven-Goran Eriksson a murit

Suedezul Sven-Goran Eriksson, care a fost selecționer al naționalei de fotbal a Angliei între 2001 și 2006, a murit luni, la vârsta de 76 de ani, în urma unui cancer la pancreas, a anunțat agentul său Bo Gustavsson pentru AFP.



Sven-Goran Eriksson a murit ”înconjurat de familia sa, în locuința lui din Bjorkefors, lângă Sunne”, în vestul Suediei, a spus agentul.



Eriksson a dezvăluit în luna ianuarie că suferă de cancer la pancreas și că mai are în cel mai bun caz un an de trăit.



Sven-Goran Eriksson a pregătit selecționata Albionului timp de cinci ani, înainte de a o părăsi, după Cupa Mondială din 2006.



După ce a câștigat campionatul Suediei și Cupa UEFA cu IFK Goteborg în 1982, Eriksson a făcut pasul către Benfica Lisabona, conducând-o la câștigarea a trei titluri de campioană a Portugaliei. Alături de ”vulturi”, el a disputat o finală de Cupă UEFA, pierdută în fața belgienilor de la Anderlecht, după ce Benfica trecuse în semifinale de Universitatea Craiova (0-0 și 1-1).



Suedezul a antrenat apoi în Italia, unde le-a pregătit pe AS Roma, Fiorentina, Sampdoria și Lazio Roma. În această țară, el a cucerit de mai multe ori Cupa Italiei, având cel mai mare succes cu Lazio, cu care a câștigat mai ales campionatul, în 2000, și Cupa Cupelor, în 1999.



Eriksson a antrenat la nivel de club și în fotbalul englez (Manchester City și Leicester City), dar a pregătit și alte echipe naționale - Mexic, Cote d'Ivoire și Filipine -, activând de asemenea în ligile din China și Thailanda, potrivit Agerpres.

”Testamentul” lui Sven

Decesul lui Sven Eriksson a venit la numaicâteva zile după ce un documentar despre viața sa, intitulat „Sven”, a fost lansat pe Amazon Prime.

Programul include un mesaj final emoționant de la fostul antrenor, în care a vorbit despre speranțele sale de a fi amintit ca un ”om bun”.

”Am avut o viață bună, da”, a spus un Eriksson emoționat. ”Cred că toți suntem speriați de ziua în care se va termina, când vom muri. Dar și viața este despre moarte. Trebuie să înveți să o accepți, de ceea ce este”.

El a adăugat: ”Să sperăm că la sfârșit, oamenii vor spune: Da, a fost un om bun. Dar nu toată lumea va spune asta. Sper că vă veți aminti de mine ca de un tip pozitiv care încerca să facă tot ce putea face”, a spus Sven Eriksson în documentarul despre viașa sa, potrivit Yahoo! News.

