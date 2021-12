Demisia sau DEMITEREA dacă nu vine cu explicații. Nicolae Ciucă, ULTIMATUM pentru Florin Roman, în urma acuzațiilor de plagiat- Surse

Funcția de ministru al Cercetării, Inovării și Digitalizării a venit cu mari pierderi de imagine la pachet pentru liberalul Florin Roman. El este acuzat de plagiat în lucrarea de disertație.

”Aceasta e ultima mea intervenție pe acest subiect”

”Plagiat înseamnă sa îți asumi parțial sau integral o lucrare științifică, ceea ce nu am făcut niciodată. Drept urmare, acuzația de plagiat la adresa mea e nefondată. Într-o lucrare de disertație de acum 10 ani, am inclus o parte din suportul de curs, pus la dispoziția studenților. La finalul disertației, am inclus bibliografia folosită. Consider însă că orice aș spune pe acest subiect, inclusiv faptul ca profesorul Paraschiv confirmă că fost o lucrare bună, nu are nicio relevanță pentru cei care și-au propus să îmi găsească nod în papură/ să susțină o campanie de denigrare a mea/ sa dovedească fapte de care nu mă fac vinovat. Aceasta e ultima mea intervenție pe acest subiect. Am lucruri mult mai importante de făcut decât sa răspuns la acuzații nefondate.” a explicat Florin Roman, pe Facebook.

Nicolae Ciucă îi cere ori lămuriri, ori demisia

Se pare că nu va fi chiar ultima sa intervenție. După ce USR a anunțat că-l cheamă în Parlament pe Florin Roman, la ”Ora Guvernului”, în acest scandal de plagiat, se pare și premierul Nicolae Ciucă i-ar fi cerut explicații. Prim-ministrul i-ar fi spus liberalului, ministru al Cercetării, Inovării și Digitalizării, să lămurească situația, în caz contrar fie își va da demisia, fie va fi demis.

USR se plânge la Iohannis

Ionuț Moșteanu, din partea USR, a afirmat că-l cheamă pe Florin Roman la ”Ora Guvernului” pentru a explica ”cum va fi condusă Cercetarea de un om cu probleme de etică.” El este de părere că președintele Klaus Iohannis ar fi trebuit să aibă un cuvânt de spus când l-a numit, iar, revenind la prezent, susține că Florin Roman ”ar trebui demis în secunda doi”. Și Dacian Cioloș i-a cerut lui Klaus Iohannis să-l demită pe Florin Roman. Acuzațiile la adresa ministrului liberal sunt de plagiat a disertaţiei susţinută la Facultatea de Psihologie a Universităţii Titu Maiorescu, în 2012.

Nicolae Ciucă îi dă ultima șansă

Sursele DCNews spun că premierul Nicolae Ciucă i-ar fi dat o perioadă de timp lui Florin Roman, timp în care fie să lămurească situația, fie să decidă să-și dea singur demisia. În caz contrar, ar urma să fie demis.