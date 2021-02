De vineri, 12 februarie, TEST PCR negativ OBLIGATORIU pentru românii care vin din ţările din zona GALBENĂ

Test PCR negativ la intrarea în România de pe 12 februarie. Sursa: Pixabay

Pe lângă testul negativ prezentat la intrarea în țară, cetățenii sunt obligați să stea în carantină 14 zile, cu posibilitatea de a ieși din carantină după zece zile dacă în a opta zi efectuează un nou test PCR care este negativ.

Potrivit documentului pe listă au intrat mai multe țări, unele dintre ele fiind destinație de vacanță în această perioadă pentru numeroși români. Printre acestea se numără Maldive. Pe această listă sunt și țări cu un număr mare de români printre care Spania, Italia, Franța, Germania sau Marea Britanie.

Persoanele care au avut COVID-19 și cele vaccinate cu a doua doză de vaccin, la zece zile de la rapel, nu vor mai sta în carantină.

Ce ţări sunt în lista galbenă

Conform Comitetului Naţional pentru Situaţii de Urgenţă, în zona Galbenă se află ţări precum Portugalia, Spania, Cehia, SUA, Marea Britanie, Irlanda, Slovacia, Suedia sau Franţa.

Lista COMPLETĂ POATE FI VIZIONATĂ AICI sau în GALERIA FOTO.

Cele mai populare destinaţii turistice, pe listă

"Sper că Autorităţile Române și-au făcut bine treaba de data asta! Mâine, pe 12 Februarie, intră în vigoare măsura de intrare în România doar cu test negativ de tip PCR dacă te întorci dintr-o țară de pe Lista Galbenă. Dacă te întorci terestru, verificarea dacă ai sau nu testul se face la graniță. Dacă te întorci cu avionul, verificarea se face la îmbarcarea în avion. Așa este măsura în toată lumea. Dacă te întorci dintr-o țară din Lista Galbenă și nu ai testul, nu te urci în avion. De exemplu, dacă te întorci din Dominicană sau din SUA, care sunt pe Lista Galbenă, atunci când te duci la aeroport ca să zbori spre Europa trebuie să arăți la check-in testul negativ. Dacă îl ai, urci în avion.

Când ajungi la aeroportul de escală din Europa ți se va cere din nou testul să îl arăți. Când ajungi la Otopeni, îți va cere din nou să arăți testul. De asemenea, când intri în România, ți se va cere să te oprești voluntar la ghișeul DSP și să declari pe proprie răspundere de unde te întorci (asta dacă ai zburat cu escală, pentru că dacă te întorci cu zbor direct charter e foarte clar din start de unde te întorci)", a scris Răzvan Pascu, consultant în turism, pe Facebook.

Restricţiile pentru pasageri, vizibile în sistem

"În atenția autorităților: pentru ca toți funcționarii de pe toate aeroporturile din lume să știe aceste reguli care se schimbă des, ele sunt transmise de către IATA (Asociația Internațională a Transportatorilor Aerieni) într-o aplicație informatică. Orice angajat de la orice birou de check-in din lume intră în aplicația aia, introduce naționalitatea pasagerului, țara de plecare și țara de sosire și vede ce restricții are pasagerul.

Din 12 Februarie îi va apărea că are nevoie de test la îmbarcare, dar tot acolo trebuie ca autoritățile române să informeze și excepțiile, care se aplică și pentru testare, nu doar pentru izolarea din țară. Adică, concret, se pot întoarce din Țările Galbene în România fără testare Covid și fără izolare toți cei care se află la minim 10 zile de la doza 2 de vaccin sau cei care au avut Covid în ultimele 90 de zile. Sunt exceptați și copiii sub 3 ani. Iar pentru ca pasagerii să nu aibă probleme, trebuie ca autoritățile române să nu uite să informeze IATĂ de aceste excepții.

La cele 2 paragrafe de mai sus mă refeream în titlu, când spuneam că sper că autoritățile române și-au făcut bine treaba, adică să fi anunțat deja companiile aeriene și despre excepții, nu numai despre măsurile restrictive.

În plus, mai există o excepție pentru turiști/pasageri: dacă te întorci în România dintr-o țară de pe Lista Galbenă și demonstrezi că nu stai mai mult de 72 de ore în România (cu bilet de tren, bilet de avion, cazare în străinătate, etc), este suficient să te întorci în țară cu un test negativ PCR și nu vei sta în izolare. Atenție, testul acesta trebuie să fie făcut în ultimele 48 de ore în acest caz, spre deosebire de cele 72 de ore pe care le ai pentru același test dacă rămâi pe varianta “izolare la domiciliu”. Știu, sună ca în filmele cu Stan și Bran, dar așa este legea acum. Concret, dacă te întorci din Croația, Maldive, Emirate, Portugalia sau orice altă țară de pe Lista Galbenă și știi că trebuie să stai în izolare la domiciliu 10 zile (cu testare în ziua 8), dacă timpul și bugetul îți permit îți poți planifica în următoarele 3 zile de la intrarea în țară o altă ieșire sau altă vacanță – arăți dovada (biletele sau cazarea, etc) la intrarea in România și vei fi exceptat de la Izolare", a mai scris Răzvan Pascu.