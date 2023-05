De la Frankfurt la Dubai în 90 de minute. Europa intră în cursa avioanelor hipersonice

Conceptul Destinus este un avion alimentat cu hidrogen la o viteză de cinci ori mai mare decât sunetul, reducând durata zborului la mai puțin de un sfert din transportul aerian comercial actual.

Cu sediul central în Elveția și o echipă de aproximativ 120 de angajați repartizați în Spania, Franța și Germania, Destinus a fost înființată în 2021. Primele două prototipuri ale sale au efectuat zboruri de testare cu succes și sunt pe cale să înceapă testarea zborului alimentat cu hidrogen. Al treilea prototip al său – Destinus 3 – urmează să-și facă zborul inaugural până la sfârșitul anului.

Martina Löfqvist, managerul de dezvoltare a afacerilor companiei, a dat mai multe detalii despre acest proiect:

”Există abordări diferite pentru a face acest lucru”, spune Löfqvist. În timp ce alți concurenți de top din domeniu, cum ar fi Boom Supersonic, ”se concentrează mai mult pe dezvoltarea machetelor și pe înțelegerea modului în care funcționează și încearcă să pună în funcțiune aceste avioane pilotate, noi vom merge direct la zboruri autonome”. Strategia este de a ”dezvolta drone de dimensiuni mai mici înainte de a le extinde pentru a deveni o aeronavă mare condusă de pilot sau care transportă pasageri”.

Hidrogenul este combustibilul ales pentru Destinus, deoarece este o sursă de energie curată, regenerabilă, din ce în ce mai ieftin de produs și capabil să-l ajute să-și realizeze ambițiile de viteză și rază lungă, potrivit CNN.

1/ Flying from Europe to Australia takes around 20 hours in a passenger jet. But what if we could reduce that to just 4 hours? That's what Swiss startup Destinus aims to do by using hypersonic speeds. pic.twitter.com/50YunVFUxO