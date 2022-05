Danielle Collins a spus cum ”a decodat” jocul Simonei Halep

Jucătoarea română de tenis Simona Halep a fost învinsă de americanca Danielle Collins, cu 7-6 (1), 6-3, miercuri seară, în runda a doua a turneului WTA 1.000 de la Roma, dotat cu premii totale de 2.527.250 de euro.

„Multă încredere mai ales după o perioadă dificilă trăită anul trecut, cu accidentări și o operație. Acum nu încerc decât să câștig cât mai multe meciuri, victoria împotriva unei jucătoare ca Simona înseamnă mult, mai ales că nu am jucat foarte multe meciuri. Săptămâna aceasta, dar și cea trecută, nu au fost cele mai bune, n-am făcut chiar pregătirea de care aș fi avut nevoie, dar, din fericire, m-am descurcat bine și am jucat un tenis bun. M-a ajutat și faptul că am jucat împotriva unei jucătoare ca Simona, nivelul la care joacă ea m-a ajutat să îl cresc și eu pe al meu”, a spus Danielle Collins, după ce a câștigat în fața Simonei Halep.

„Pe Simona o admir cu adevărat în calitate de adversară, de mult timp! Îi cunosc foarte bine jocul, deoarece am urmărit multe dintre meciurile ei. Trebuia să ies și să joc foarte agresiv, dar și să fiu consistentă, pentru că ea este necruțătoare, returnează totul. Trebuia doar să am răbdare”, a spus Danielle Collins, care se va duela cu Amanda Anisimova în optimi la Roma.

Danielle Collins, 2-1 în meciurile directe cu Simona Halep

Danielle Collins are acum 2-1 în meciurile directe cu Halep, pe care a mai învins-o anul trecut la Montreal, în turul al doilea, cu 2-6, 6-4, 6-4. Singura victorie a Simonei datează din anul 2014, 6-7 (2), 6-1, 6-2 în primul tur la US Open.



Simona Halep s-a ales cu un cec de 13.176 de euro şi 60 de puncte WTA pentru evoluţia sa.

Halep şi-a creat nu mai puţin de 13 mingi de break, însă a fructificat doar 4.

Amintim că, în primul set, la scorul de 4-3 pentru Danielle Collins, Simona Halep a căzut după o uşoară entorsă la glezna piciorului drept, însă a putut continua jocul. Anul trecut, la Roma, jucătoarea de tenis Simona Halep a suferit o ruptură musculară în turul al doilea, în meciul cu Angelique Kerber, fiind indisponibilă o perioadă lungă de timp.

