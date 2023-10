Daniel Pancu face schimbări în lotul României U21 după eșecul cu Albania

Daniel Pancu (46 de ani) a anunțat că la următoarea acțiune a naționalei României U21 vor apărea mai multe schimbări în lot.

Nemulțumit de cum a arătat echipa la debutul în preliminariile EURO U21 2025, eșec 2-3 în Albania, unde România a condus cu 2-0, Daniel Pancu este pregătit să schimbe considerabil echipa pentru următoarea acțiune.

”Cu siguranță vor fi schimbări, patru-cinci schimbări vor fi cu siguranță. Sunt nemulțumit de echipa care a început. Am fost dezamăgit.

Poate nici eu nu am fost inspirat. De fapt, dacă am pierdut, sigur nu am fost inspirat. Vor fi schimbări, patru-cinci schimbări vor fi”, a anunțat Daniel Pancu, la Liga Digi Sport.

Pentru România U21 urmează meciurile cu Armenia, 13 octombrie, și Finlanda, 17 octombrie, ambele pe teren propriu.

Regretul lui Daniel Pancu

De asemenea, Daniel Pancu a transmis că nu a trecut nici acum peste eșecul cu Albania, pe care o vedea principala contracandidată la locul doi în grupa din care mai fac parte Elveția, Muntenegru, Finlanda și Armenia.

”Jucăm acasă, avem nevoie, pentru că am pierdut o șansă mare. Am trecut greu, pentru că antrenorul rămâne bătut o lună și ceva. Am pierdut o șansă mare. Pe Albania o vedeam principala contracandidată la calificare”, a transmis Daniel Pancu.

