Danemarca a lansat "paşaportul corona", care le permite oamenilor să meargă la coafor, salon sau școala de șoferi

Numit "Coronapas", acest pașaport le permite cetăţenilor să meargă la coafor, la saloanele de înfrumuseţare şi la şcolile de şoferi, obiectivul fiind redeschiderea graduală a economiei până la finalul lunii mai, informează Xinhua, Euronews şi AFP.



"Coronapas" este disponibil printr-o aplicaţie securizată sau pe hârtie oamenilor, care fie au fost vaccinaţi cu ambele doze, fie au un rezultat negativ la testul de depistare a coronavirusului, realizat cu cel mult 72 de ore înainte, fie au fost testaţi pozitiv pentru COVID-19 cu două până la 12 săptămâni în urmă, relatează Agerpres.



"Paşaportul corona" va fi extins pentru a include terasele, care urmează să se redeschidă în 21 aprilie, şi restaurantele, muzeele, teatrele şi cinematografele, care se redeschid din 6 mai. Ţara ar urma să se redeschidă complet în 21 mai, când Guvernul estimează că toţi cetăţenii de peste 50 de ani sunt vaccinaţi.

Măștile de protecție rămân obligatorii





"Suntem încântaţi să oferim o soluţie care contribuie la redeschiderea graduală a economiei daneze. În ultimul timp am muncit din greu, sub presiune. Deci, este nemaipomenit să putem spune că suntem gata să începem", a afirmat Morten Elbaek Petersen, şeful Autorităţii sanitare din Danemarca, instituţia care s-a ocupat de implementarea "coronapas".



Măştile faciale sunt în continuare obligatorii. Conform unui studiu realizat marţi de agenţia daneză de presă, 67% dintre respondenţi credeau că "paşaportul corona" este o idee bună, în timp ce 16% au răspuns că nu este o idee bună.



Danemarca este una dintre primele ţări europene care implementează un astfel de sistem şi Guvernul apreciază că ar trebui să rămână în vigoare până când întreaga populaţie adultă are acces la vaccin, adică până la finalul verii. În Danemarca, o ţară cu 5,80 milioane de locuitori, numărul cazurilor de coronavirus a ajuns la 234.317, iar numărul deceselor la 2.432.